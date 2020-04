Retroscena Gazzetta - Rinnovo Zielinski bloccato dalla minaccia della causa civile: ADL irremovibile

Rinnovo Zielinski: l’agente chiede una clausola particolare a De Laurentiis. Interessante retroscena svelato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport relativo alla trattativa per il rinnovo del contratto del centrocampista polacco.

“Era gennaio - scrive il quotidiano -, al momento di apporre le firme Bolek (l’agente del centrocampista, ndr) chiede di rimuovere formalmente la minaccia della causa civile per anni d’immagine. Il patron si mostra irremovibile e quella firma che sembrava ormai fatta non c’è stata. Giuntoli in questo periodo ha lavorato per ricucire lo strappo” spiega la rosea.