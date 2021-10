Retroscena Gazzetta - Agente Insigne ha chiesto altri 7mln di bonus cartellino oltre allo stipendio

Perché Insigne rischia di andare via? Perché non c'è accordo sul rinnovo? Ne parla nel dettaglio l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "De Laurentiis ha proposto un contratto quinquennale alle stesse cifre attuali, cioè 4,6 milioni di euro a stagione. Uno sforzo non previsto dopo che negli ultimi mesi la sua offerta si era attestata su 3,5 milioni più eventuali bonus. La proposta del presidente, in ogni modo, non è stata ancora convincente. Il procuratore di Insigne vorrebbe che la società gli riconoscesse anche un bonus per il cartellino, si parla di una richiesta di 7 milioni di euro. È dinanzi a queste pretese che la discussione si è bloccata".