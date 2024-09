Retroscena Rafa Marin: così ha reagito alle strada indicata da Conte in conferenza

"Grande curiosità per il suo debutto al Maradona, in uno stadio che sarà gremito, 40mila spettatori che avranno occhi anche per lui".

Rafa Marin ed una voglia matta di migliorare per convincere Antonio Conte a dargli più spazio nel suo Napoli. Questa sera il difensore spagnolo sarà in campo da titolare contro il Palermo, ed il Corriere dello Sport svela un retroscena sulla sua reazione agli stimoli che il tecnico gli aveva dato durante una conferenza stampa.

"Le gerarchie in difesa erano apparse subito chiare. Conte, prima di Napoli-Bologna, disse dell’andaluso: «È un giovane, ha vissuto un’esperienza importante all’Alaves ma in un calcio difensivo, qui abbiamo bisogno anche di calciatori bravi in costruzione perché comandiamo le partite, proponiamo noi calcio». In pochi secondi, Conte indicò la strada della crescita a Rafa Marin, che in questi mesi sta facendo scorta di consigli e segreti imparando dai più bravi. Durante gli allenamenti è rigoroso, scrupoloso, attento e curioso. Ascolta, apprende, impara e applica in campo le indicazioni di Conte. Grande curiosità per il suo debutto al Maradona".