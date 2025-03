Retroscena Raspadori: a gennaio qualcuno si è opposto alla sua cessione

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 10:30 In primo piano

Jack Raspadori, 3 gol in 4 partite, a gennaio poteva partire. Piaceva a tanti club, aveva mercato, giocava poco. Alla fine è rimasto e con l'infortunio di Neres non solo è diventato titolare, ma anche protagonista in coppia con Lukaku. L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa un passo indietro, ripercorre la sua crescita partendo dal primo gol stagionale che un po' ha cambiato anche il suo destino.

"Era il 29 dicembre 2024, alle porte di un mercato di gennaio che sembrava pronto a decretarne l’addio: quella rete ha cambiato le cose. Insieme con Conte: è stato lui a opporsi fermamente alla cessione. A maggior ragione con Kvaratskhelia sull’uscio. Ma questa è un’altra storia", scrive il quotidiano che parla anche di probabile coppia titolare anche a Venezia. Lukaku-Raspadori: i gol del Napoli.