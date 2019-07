RILEGGI LIVE - Dimaro, Day 3: seduta pomeridiana, esercitazioni sull'uscita difensiva e la costruzione di gioco. Lavoro atletico finale

18.41 - Siamo giunti praticamente alla fine di questa seduta. La squadra sta lasciando adesso la vasca di sabbia.

18.38 - Termina il lavoro atletico. Adesso anche chi finora era impegnato in scatti e allunghi si tuffa nella vasca di sabbia per il recupero muscolare.

18.34 - Continua il lavoro atletico degli azzurri con gli allunghi. Grande intensità in campo, sempre sotto l'occhio vigile del 'birroccio', il marchingegno tecnologico che monitora scientificamente il tutto.

18.26 - Termina la partitina attacco contro difesa. Adesso una parte degli azzurri si sposta nella vasca di sabbia per il recupero articolare, l'altra va nella metà campo opposta per gli allunghi.

18.23 - Nessuno si risparmia e i tifosi l'apprezzano. Applausi scroscianti per Callejon per un gol con tocco sotto a scavalcare il giovane Idasiak.

18.21 - Nulla di grave per fortuna per Simone Verdi: il giocatore s'è già rialzato e ha ripreso il suo posto in campo nell'esercitazione attacco contro difesa.

18.18 - Paura per Verdi, che resta a terra dopo un contrasto. Staff intorno a lui.

18.08 - Esercitazioni attacco contro difesa. Gli azzurri vengono divisi ancora in due squadre: una solo all'attacco, l'altra dedita solo alla fase difensiva.

18.05 - Terminata l'esercitazione, Ancelotti viene applaudito dai tifosi per la sua umiltà: il mister ha spostato in prima persona le porticine dal campo per il prossimo allenamento.

17.55 - Come in mattinata, comincia la partitina a pressione con le quattro porticine poste nei quattro angoli della metà campo di sinistra del campo di Carciato.

17.50 - Applausi per il giovanissimo 2002 Idasiak che si oppone salvando due volte su Tutino e Callejon.

17.45 - "Meglio, meglio", è il messaggio di Ancelotti dopo un errore di misura di Tutino nell'allargare sugli esterni la transizione offensiva.

17.43 - Rog e Palmiero agiscono bassi per scambiare con i difensori, poi un collaboratore finge la pressione facendo scattare la verticale per gli attaccanti.

17.40 - Subito lavoro col pallone: si prova l'uscita difensiva, appoggiandosi su due centrocampisti e poi i movimenti offensivi con un 3-1 offensivo.

17.32 - Al via la parte atletica: le squadre sono sulla pista, nella parte lontana dalla tribuna, alle prese con il riscaldamento.

17.27 - Entra in campo Carlo Ancelotti con gli ultimi azzurri. Ora la seduta può cominciare.

17.10 - Continuano ad arrivare a scaglioni gli azzurri. Tra gli altri, anche Di Lorenzo, Luperto e i giovani ora sono in palestra.

16.50 - C'è già qualche azzurro in palestra. Tra quelli avvistati Tutino e Chiriches, salutati dal pubblico già presente sugli spalti dello stadio.

16.40 - Già presente sul campo di Carciato lo staff di Ancelotti, che sta cominciando a disporre in campo tutti gli strumenti utili per l'inizio della seduta.



Amici di Tuttonapoli.net, buon pomeriggio da Dimaro e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento pomeridiano del Napoli nel day3 del ritiro di Dimaro. In questo live, come al solito, tutti gli aggiornamenti dettagliati circa quanto accadrà sul campo di Carciato, dove siamo presenti con i nostri inviati.