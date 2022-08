RILEGGI LIVE - Fiorentina-Napoli 0-0: termina in parità al Franchi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina 0-0 la sfida del Franchi tra Fiorentina e Napoli. Primo pareggio per gli azzurri che salgono a quota 7 punti in classifica, primo posto per via della differenza reti.

22.39 - FINISCE QUI!

92' - Intervento in ritardo di Ndombele, giallo anche per lui

90' - L'arbitro concede tre minuti di recupero

89' - Fallo tattico di Raspadori che ferma Amrabat lanciato in ripartenza: giallo per l'ex Sassuolo.

85' - Ripartenza della Fiorentina con Amrabat che corre in verticale. Palla per Saponara, ma rinviene Anguissa, bravo ad anticiparlo in area.

82' - RASPADORI! Prima palla gol da calciatore del Napoli per il classe 2000: sul suo bel tiro è attento Gollini a deviare in angolo.

79' - Ultime due mosse anche di Italiano: in campo Terzic e Saponara al posto di Biraghi e Sottil.

77' - Doppio cambio per il Napoli: escono Lobotka e Osimhen, esordio per Ndombele e Simeone.

74' - Politano scappa via in zona centrale e dà un bel pallone a Raspadori: controllo e tiro, ma il pallone è troppo sotto e l'ex Sassuolo non riesce a dar potenza.

73' - Biraghi riceve sulla sinistra e va al traversone per Jovic, il cui colpo di testa è debole: blocca Meret.

71' - Sostituzione per il Napoli: fuori Lozano, dentro Politano.

68' - Doppio cambio per la Fiorentina: fuori Bonaventura e Martinez Quarta, dentro Maleh e Igor.

67' - Jovic ammonito per proteste.

63' - BARAK! Kouamé va via a Kim e la Fiorentina si trova quattro contro tre. Palla per Sottil, che va da Barak in area: sinistro del ceco sul primo palo largo di un nonnulla.

61' - Luciano Spalletti opera i primi due cambi della sfida. Dentro Giacomo Raspadori, all’esordio in Serie A con il Napoli, ed Eljif Elmas. Fuori Kvaratskhelia e Zielinski.

60' - Martinez Quarta interviene in scivolata su Lozano e si becca il giallo.

59' - Sostituzione per la Fiorentina: fuori Ikoné, dentro Kouamé.

58' - Sottil va via ad Anguissa a sinistra, ma sbaglia poi la misura del traversone e regala il possesso al Napoli.

55' - Sottil fa partire il destro dal lato corto dell'area: tiro potente ma centrale, blocca Meret.

53' - Bonaventura riceve sulla trequarti e punta subito la porta: sterzata ed tiro d'esterno dal limite dell'area, palla a lato.

51' - LOZANO! Kvaratskhelia, pallone perfetto dall'altro lato a pescare Lozano: colpo di testa a pochi passi da Gollini, palla fuori.

50' - Osimhen apre a destra per Lozano. Cross teso, Di Lorenzo si inserisce e colpisce in qualche modo, senza però centrare lo specchio della porta.

48' - RRAHMANI! Calcio di punizione di Zielinski, spiovente al centro per Rrahmani che svetta più in alto di tutti ma spedisce il pallone alto sulla traversa.

46' - Nessun cambio all'intervallo: in campo gli stessi ventidue del primo tempo.

21.51 - INIZIA LA RIPRESA!

21.33 - FINE PRIMO TEMPO!

47' - Conclusione di Lozano dopo il tocco di Zielinski in profondità: destro smorzato e poi bloccato da Gollini.

45' - L'arbitro concede due minuti di recupero.

45' - Rischia la Fiorentina. Martinez Quarta dà una palla cortissima a Gollini sul pressing di Osimhen, ma il portiere se la cava. Tuttavia la pressione continua e Milenkovic finisce per perder palla e fare fallo su Kvaratskhelia.

43' - GOL ANNULLATO A OSIMHEN! Palla dentro per Zielinski. Cross basso deviato, Lozano calcia e la palla schizza su Osimhen. Il nigeriano gonfia la rete, ma si alza la bandierina: Osimhen è oltre il penultimo difendente, fuorigioco.

39' - Kim parte da dietro e arriva fino a ridosso dell'area di rigore: scarico su Kvaratskhelia però impreciso e il possesso torna alla Fiorentina.

36' - SOTTIL! L'esterno viola si accentra e tenta il tiro: conclusione debole e centrale, blocca Meret.

33' - Lozano verticalizza in area di Osimhen: Martinez Quarta lo segue, col braccio lo sposta e non gli permette di raggiungere la sfera.

32' - Kvaratskhelia appoggia a Mario Rui: spiovente del portoghese, Di Lorenzo si inserisce e impatta, ma la palla finisce sul volto e poi sul braccio di Biraghi e poi in calcio d'angolo.

29' - Mario Rui trova una gran linea di passaggio per Kvaratskhelia. Tocco all'indietro del georgiano, Biraghi capisce tutto e anticipa l'avversario.

27' - Amrabat entra duro su Lobotka: Marinelli fischia fallo, proteste del Napoli che chiede un provvedimento disciplinare che non arriva.

25' - Dodò guadagna il fondo sulla destra e prova a crossare: Mario Rui è attento e devia il pallone in angolo.

24' - DOPPIA OCCASIONE PER LA FIORENTINA! Sottil si accentra e fa partire un destro insidioso: incerto Meret che non blocca, allontana così la difesa. Raccoglie Bonaventura che calcia col mancino, palla che sfila di poco a lato.

21' - Gollini rischia sulla pressione di Osimhen: il portiere della Fiorentina se la cava con uno scarico vicino.

19' - Ammonito Spalletti per proteste.

18' - OSIMHEN! Zielinski mette al centro per Osimhen che a pochi passi da Gollini tenta la conclusione. Bravo Quarta a respingere

16' - Ancora gara ferma: stavolta è Sottil che si accascia al suolo dopo un contatto con Di Lorenzo. Anche per lui pare nulla di grave.

13' - Amrabat recupera palla e prova l'imbucata per Ikonè: palla imprecisa, esce Meret.

10' - Primi dieci minuti in cui il Napoli fatica nella prima costruzione, buon inizio e ottima pressione della Fiorentina.

7' - Apertura a destra per Lozano, che converge al centro e con l'esterno prova a servire Osimhen in profondità, sbagliando però la misura del passaggio.

5' - Sottil punta Rrahmani, si sposta il pallone sul mancino e va al cross basso dal lato corto dell'area: Meret va in presa bassa, attento in area piccola.

3' - Subito il primo cartellino giallo: Anguissa perde palla a centrocampo, Martinez Quarta gliela soffia e il 99 del Napoli gli rifila un pestone. Ammonito.

20.45 - PARTITI! INIZIA LA PARTITA

20.42 - Squadre in campo!

20:35 - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, pochi minuti prima del match contro la Fiorentina è intervenuto al microfono di Dazn: "Nessun cambio perché chi ha giocato ha fatto bene in queste due partite. Se non si riscontrano difficoltà, affaticamenti o altro, nei calciatori, va bene non cambiare, avendo la settimana-tipo. Il discorso va fatto poi da qui in avanti, che si comincia a giocare ogni tre giorni".

Ha dovuto dire qualcosa a Osimhen, così chiacchierato sul mercato? "Ha risposto lui. Magari tramite il suo procuratore ha detto che vuol giocare la Champions League. Ha fatto vedere che sta bene in questo gruppo. Lui vuole bene ai suoi compagni di squadra, è disposto a rincorrere avversari per i suoi compagni di squadra. Oltre ad essere un terminale top per qualsiasi team. E' fortissimo di testa, fortissimo in velocità ad attaccare gli spazi, fisico per la palla addosso. Averlo a disposizione e con questa testa qui è il top".

20:15 - Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, prima del match contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Jovic lo sto vedendo bene, lui si sente bene qua. Secondo me è un giocatore molto forte, io ho grandi aspettative su di lui perché so quanto può dare a questa squadra".

20:10 - Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, prima della sfida contro la Fiorentina è intervenuto al microfono di Dazn: "Ad essere sincero non abbiamo parlato della scorsa stagione e di quanto è successo. Siamo concentrati su questo match. Ogni partita è diversa, la Fiorentina è una buona squadra ma anche noi abbiamo qualità e vogliamo dimostrarlo".

19:45 - FORMAZIONI UFFICIALI

Squadra che vince non si cambia. Luciano Spalletti conferma per la terza volta consecutiva lo stesso undici, anche per la sfida contro la Fiorentina in programma tra poco al Franchi. Meret ancora tra i pali, Mario Rui preferito a Mathias Olivera a sinistra. In cabina di regia c'è Lobotka, Anguissa e Zielinski mezzali del 4-3-3. Davanti il tridente Lozano-Osimhen-Kvaratskhelia. Non è ancora tempo per gli ultimi arrivati: Ndombele, Raspadori e Simeone saranno armi a gara in corso.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Jovic, Sottil

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

Spalletti non dovrebbe proporre novità rinviando il turnover alla prossima gara ravvicinata col Lecce. Davanti a Meret spazio quindi a Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui mentre in mediana Anguissa, Lobotka e Zielinski e solito tridente con Lozano, Osimhen al centro dei rumors di mercato e l'attesissimo Kvaratskhelia.

Italiano senza il solito Castrovilli ma ha annunciato anche gli stop di Nico Gonzalez e Duncan ed altri acciaccati. Il turnover quindi potrebbe essere ridotto: tra i pali torna Gollini, in difesa Milenkovic e Igor con Dodò (favorito su Venuti) e Biraghi ai lati ma non è da escludere un centrale (Quarta?) sulla destra per arginare Kvaratskhelia. In mediana Maleh, Amrabat e Bonaventura (o Mandragora) ed in attacco dovrebbe toccare a Jovic con Sottil e probabilmente straordinari per Ikoné (ma attenzione a Kouamé o Saponara con caratteristiche diverse).

Dopo le due brillanti vittorie contro Verona e Monza, il Napoli torna in campo. Gli azzurri sono attesi dalla delicata trasferta contro la Fiorentina in programma alle 20:45. Il Napoli si presenterà molto probabilmente con gli stessi 11 della gara col Monza, dall'altro lato affronterà una Fiorentina galvanizzata dall’accesso ai gironi di Conference League ma alle prese con alcuni acciaccati e indisponibili

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Napoli