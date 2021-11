RILEGGI LIVE - Legia-Napoli 1-4 (10' Emreli, 51' Zielinski, 75' Mertens, 79' Lozano, 89' Ounas): poker azzurro a Varsavia!

Il Napoli batte 4-1 il Legia Varsavia. Gli uomini di Spalletti ribaltano il punteggio nella ripresa grazie ai gol di Zielinski, Mertens, Lozano e Ounas e conquistano il primo posto del Gruppo C.

20.38 - Finisce il secondo tempo

90' - L'arbitro concede cinque minuti di recupero.

89' - GOOOOOL DEL NAPOLIIII!!! Ounas si incunea in area palla al piede, calcia ma viene ribattuto. La palla torna a lui ed è magia: sombrero col sinistro e destro al volo a trafiggere Miszta!

87' - Zanoli recupera un ottimo pallone sulla trequarti. Cross basso per Mertens, anticipato di un soffio da Wieteska.

82' - Ultimi due cambi per il Napoli: escono Petagna e Lozano ed entrano Ounas e Zanoli.

80' - Sostituzione per il Legia Varsavia: fuori Emreli, dentro Rafael Lopes.

79' - GOOOOOL DEL NAPOLIII!!! Gran palla di Mertens in profondità per Petagna, che a tu per tu col portiere è altruista e appoggia a Lozano alla sua sinistra: a porta sguarnita il Chucky fa 3-1!

75' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIIIII! Sul dischetto si presenta Mertens che con un cucchiaio batte Miszta e porta il Napolo avanti.

74' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Josué rifila un calcione a Politano nel tentativo di rinviare la sfera: penalty e giallo per il numero 27.

72' - Altra mossa di Spalletti per provare a vincere la gara: esce Zielinski ed entra Mertens.

70' - Sostituzione per il Legia Varsavia: André Martins prende il posto di Slisz.

68' - Brutto fallo di Jędrzejczyk ai danni di Lozano: giallo per il polacco.

67' - Sostituzione anche per i padroni di casa: Muci fa il suo ingresso in campo al posto di Kastrati.

65' - Doppio cambio per il Napoli: entrano Politano e Lobotka, escono Elmas e Demme.

62' - Scontro Josuè-Koulibaly: resta a terra il centrocampista del Legia, ma non dovrebbe essere nulla di grave.

60' - Lozano pesca Petagna che si gira e tira senza però inquadrare lo specchio della porta.

58' - Azione personale di Di Lorenzo che si accentra e fa partire un cross insidioso col sinistro: esce Miszta che allontana il pallone.

54' - Cartellino giallo per Elmas per un intervento in ritardo sull'avversario.

51' - GOOOOOL DEL NAPOLIIIIII! SUl dischetto si presenta Zielinski che incrocia il destro e batte Miszta.

49' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Elmas suggerisce verso Zielinski. Josué lo stende in area e per l'arbitro è rigore!

47' - PALO DI RIBEIRO! Cross basso del solito Mladenovic dalla sinistra a pescare l'accorrente Ribeiro che calcia subito col mancino. Tiro potente che si stampa sul palo.

19.49 - Comincia il secondo tempo

Si chiude 1-0 per il Legia Varsavia il primo tempo contro il Napoli. Polacchi subito avanti con il gol di Emreli al 10’, poi gli azzurri hanno provato a pareggiare i conti con diversi tentativi. Da segnalare la traversa di Zielinski e l’occasione per Elmas. Squadre negli spogliatoi.

19.33 - FINE PRIMO TEMPO!

45' - Concessi due minuti di recupero.

41' - Il possesso palla vede nettamente in vantaggio gli azzurri in questo primo tempo: 67% contro il 33 del Legia Varsavia.

38' - Si rialza l'italo-tedesco e rientra in campo. Sta bene il centrocampista azzurro.

37' - Resta a terra Demme in seguioto ad un contrasto di gioco, ma non dovrebbero esserci grossi problemi per lui.

34' - Palla scucchiaiata in area per Petagna, ma viene anticipato da Wieteska.

30' - Conclusione di Lozano da fuori area dopo un batti e ribatti: il suo destro strozzato si spegne sul fondo.

27' - Zielinski ci prova su punizione dal limite: il destro si infrange contro la barriera e termina in angolo.

25' - ELMAS! Petagna fa da sponda per Elmas che a tu per tu calcia col destro. Il pallone viene ribattuto da Miszta.

24' - Anguissa ci prova dalla distanza: la conclusione viene rimpallata.

20' - Koulibaly pesca con un bel lancio Lozano in area, ma il suo pallonetto non ha successo.

19' - Sugli sviluppi di un corner la palla arriva ad Anguissa che colpisce di testa. Mitszta è ben posizionato e blocca.

16' - TRAVERSA DI ZIELINSKI! Demme va via sulla destra e vede al centro dell'area il polacco: destro di prima del polacco che si stampa sul legno, poi il secondo tentativo termina alto di un soffio sopra la traversa.

13' - In seguito ad un calcio di punizione battuto da Zielinski, l'arbitro punisce Rrahmani per un fallo in attacco.

10' - GOL DEL LEGIA VARSAVIA! Mladenovic va via in dribbling ad Anguissa e crossa al centro dell'area per Emreli. Tiro di prima intenzione che batte Meret. 1-0 Legia.

8' - In questi primissimi minuti il Napoli tiene il pallone e fa la partita, il Legia si difende e tenta di ripartire.

4' - Lozano punta l'avversario sulla destra e tenta il cross al centro. Pallone deviato, calcio d'angolo.

3' - Legia Varsavia subito in avanti: errore di Juan Jesus, s'infiltra Johansson in area, chiude bene Rrahmani.

18.46 - PARTITI! Inizia la partita

18.42 - Squadre in campo

18.25 - Nel pre-partita di Legia-Napoli su Sky è intervenuto il direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli: "Chi giocherà avrà grandi motivazioni, la voglia di passare il turno e imporsi su un campo molto difficile a livello ambientale più che tecnicamente. Sarà una gara difficile. Petagna-Mertens? Mertens non si discute, Petagna già ci ha fatto fare l'anno scorso dei punti che non avremmo fatto, l'obiettivo è farci prendere minutaggi e poi averli al meglio quando ci sarà la Coppa d'Africa.

Osimhen? Vediamo domani, pare sia una roba leggera, oggi s'è allenato ma aspettiamo.

Anguissa? L'anno scorso non ce l'avevamo, ma facemmo tanti punti con Demme e Fabian, ci abbiamo puntato tanto, alla fine abbiamo preso lui e Juan Jesus quindi sapevamo della sua forza, s'è inserito benissimo, è un ragazzo straordinario, dà sempre tutto e il mister fa fatica a rinunciarci.

A gennaio la rosa verrà integrata? Dobbiamo avere delle risposte da Ghoulam che sta sempre meglio, dobbiamo valutare Zanoli, crediamo di andare avanti così ma ci sono sempre 1000 situazioni che vengono fuori, vediamo se possiamo cogliere occasioni oppure no".

18.00 - Nel pre-partita di Sky Sport direttamente dal terreno di gioco è intervenuto l'attaccante del Napoli, Matteo Politano: "Dobbiamo vincere per forza, vogliamo arrivare primi in classifica e quindi servono i 3 punti. Abbiamo tanti giocatori forti e chi gioca farà bene. Legia? Ottima squadra, in EL hanno fatto sempre bene, anche a Napoli ci hanno messo in difficoltà. Ha fisicità e pressa molto in alto".

17.30 - FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti cambia quasi metà formazione, cinque uomini su undici, a cominciare dal portiere: spazio a Meret e turno di riposo per Ospina. In difesa scelte obbligate, vista la squalifica di Mario Rui e gli infortuni di Manolas e Malcuit: Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Juan Jesus, con il solo Zanoli come cambio difensivo in panchina. In mediana chance per Demme insieme ad Anguissa, mentre sulla trequarti l'escluso è Politano: Lozano, Zielinski ed Elmas (al posto dell'affaticato Insigne) sulla trequarti alle spalle di Petagna, preferito a Mertens dopo il buon impatto con la Salernitana.

LEGIA VARSAVIA (3-4-3): Miszta; Johansson, Wieteska, Jedrzejczyk, Rose; Ribeiro, Josué, Slisz, Mladenovic; Kastrati, Emreli, Luquinhas

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani , Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Anguissa; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna

17.00 - Il Napoli scenderà in campo in maglia rossa

16.30 - Arrivano da Sky Sport le ultimissime di formazione per la sfida di stasera tra Legia Varsavia e Napoli. E, con loro, arrivano conferme circa l'undici scelto da Luciano Spalletti. In attacco Petagna la spunterà su Mertens, mentre sulla trequarti spazio ad Elmas, Zielinski e Lozano che dunque sarà preferito a Politano. In mediana gioca Demme con Anguissa. Di seguito le probabili formazioni secondo l'emittente satellitare.

16.00 - Problemi per i tifosi del Napoli che hanno deciso di seguire la squadra nella trasferta in Polonia. A svelarlo è Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, tramite il suo profilo Twitter: "Sembrano essere caduti nel vuoto gli appelli al FairPlay da parte del Napoli a Varsavia si registrano già in aeroporto i primi problemi per i tifosi azzurri. Ora sono tutti davanti al settore ospiti. Finalmente blindati dalla polizia".

Le ultime sul Legia - Rispetto all'andata, il neo-tecnico Golebiewski potrebbe proporre un 3-4-3 con Kastrati ed Emreli insieme a Muci, unica punta all'andata. A centrocampo Ciepela e Slisz al centro con Johansson a destra e Ribeiro a sinistra (in ballottaggio con Mladenović). In difesa Jedrzejczyk e Wieteska e l'ultimo posto del terzetto se lo giocano Rose e Nawrocki.

Le ultime sul Napoli - Spalletti con gli uomini contati: out lo squalificato Mario Rui oltre agli indisponibili Malcuit, Manolas, Osimhen, Fabian ed Insigne. Tra i pali si rivedrà Meret, a protezione di Di Lorenzo a destra, Rrahmani e Koulibaly obbligati al centro perché Juan Jesus dovrebbe agire a sinistra (Zanoli è l'unico cambio difensivo in panchina). In mediana certo di un posto Demme con Anguissa (in una staffetta con Lobotka). In attacco Lozano, Zielinski ed Elmas (con Politano cambio dalla panchina) dietro Petagna, con Mertens stavolta subentrante. In panchina ci sarà anche Ounas, rientrato tra i convocati.

Il cammino europeo del Napoli riparte dal catino infernale del Legia Varsavia. La squadra di Luciano Spalletti è obbligata a vincere per passare il girone e soprattutto in chiave primo posto per poter accedere agli ottavi senza giocare lo spareggio. Enorme la differenza tecnica con i polacchi, come visto anche all'andata con il 3-0 dopo 29 tiri (10 in porta), che vivono un pessimo momento, in piena zona retrocessione nonostante il cambio in panchina, ma che in casa hanno comunque battuto il Leicester e dall'altro lato il Napoli non vince fuori casa in Europa League da ben tre trasferte.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Legia-Napoli!