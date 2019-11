RILEGGI LIVE - Marsch: "Napoli squadra super, noi puntiamo sullo spirito del gruppo!", Ulmer: "Più incisivi rispetto all'andata!"

Buonasera amici di TuttoNapoli! Tra poco il tecnico del Salisburgo Jesse Marsch parlerà in conferenza stampa insieme ad Andreas Ulmer, alla vigilia del match che vedrà gli austriaci ospiti al San Paolo contro il Napoli di Carlo Ancelotti! Segui le dichiarazioni su TuttoNapoli!

18.25 - Ecco Marsch ed Ulmer, comincia con un po' di ritardo la conferenza.

Ecco la prima domanda per Marsch. Quanto inciderà per voi il fatto di dover fare per forza risultato? "Sicuramente abbiamo bisogno di punti, ma i fattori che sono importanti sono la passione e la sicurezza in noi stessi, sono fattori su cui stiamo lavorando molto e sono importanti per una squadra come la nostra".



Ancora Marsch: "Abbiamo sicuramente dei grandi talenti e degli attaccanti molto espolsivi, dovremo concentrarci su noi stessi piuttosto che pensare alle altre. Il Napoli ha giocatori molto forti".

Cosa o chi teme maggiormente del Napoli? "Il Napoli ha una buona difesa, Luperto, Koulibaly, Manolas, Di Lorenzo, ed altri. E' molto stimolante giocare contro questi giocatori, e su questo che ci focalizziamo. Non sul singolo ma sul collettivo".

Szoboszlai non c'era nella gara di andata. Come pensa di cambiare ciò che non è andato nella prima partita? "Szoboszlai è una parte fondamentale della nostra squadra, non sto qui a parlare di come cambieranno le strategie, ma sono contento che sia qui con noi".

Si aspetta la coppia Lozano-Mertens oppure Milik dall'inizio? "Bella domanda! Stanno facendo una rotazione di giocatori, Milik non ha giocato all'andata e questo potrebbe cambiare i piani. Mertens ha giocato molto bene, cosi come Insigne e Callejon, dobbiamo considerare qualsiasi movimento e capire come contrastarli".

Come si sente ad avere in squadra i capocannonieri della Champions? "Haland è un grande giocatore, sta giocando molto bene in Bundesliga (austriaca, ndr) ed in Champions, è un onore avere un giocatore cosi importante in squadra".

18.35 - Ecco le prime domande per Ulmer: come è il rapporto con Haland? "Sicuramente è un arricchimento per la squadra, è un senatore ed un giocatore che corre molto veloce e può dare tanto a noi".

Il Napoli è in ritiro, come cambia l'approccio con una situazione di questo tipo? "Non lo so, non mi è mai capitato, francamente non saprei come reagire".

Com'è l'approccio alle partite di Champions? "Ogni partita ha una storia a se, ci si confronta sempre con giocatori diversi con età diverse".

18.38 - Domanda per Marsch: come vede la partita di domani, i 3 punti sono un aspetto fondamentale? "Sono necessari questi punti ma non è il nostro focus, per entrare in campo dobbiamo avere la testa libera e non pensare al risultato o alle altre squadra, rischiamo di perdere il nostro focus che è giocare bene in campo!".

Per Ulmer: ci sono aspetti per voi che devono essere migliorati rispetto all'andata? "Nella prima partita abbiamo mostrato la nostra qualità e giocato bene, forse semplicemente dobbiamo essere più incisivi".

Per Marsch: come ci si sente ad affrontare una squadra top della Champions come il Napoli? "E' una squadra super ma anche noi abbiamo una squadra molto forte. Quello che rende una squadra molto buiona è lo spirito di gruppo, questo si crea tramite l'esperienza, nel nostro caso il mix tra giocatori di esperienza e giocatori giovani porta proprio a questo, un grande spiritio di squadra".

18.43 - Termina qui la conferenza stampa.