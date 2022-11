RILEGGI LIVE - Napoli-Empoli 2-0 (69' Lozano, 88' Zielinski): decima vittoria consecutiva per gli azzurri

TuttoNapoli.net

Il Napoli batte 2-0 l'Empoli e trova la desima vittoria consecutiva in Serie A: decisivi i gol nella ripresa di Lozano e Zielinski.

20:21 - FINISCE QUI!

94' - Di Lorenzo resta a terra con un sopracciglio aperto dopo un contatto con Grassi. Cure mediche in corso, tarderà il triplice fischio.

92' - BAJRAMI! Errore in transizione del Napoli e l'Empoli riparte. Lammers serve Bajrami sul lato corto dell'area, completamente libero l'albanese spara addosso a Meret.

91' - Doppia sostituzione per il Napoli: fuori Osimhen e Lobotka e dentro Simeone e Demme.

90' - L'arbitro concede 4 minuti di recupero.

89' - Henderson strattona Anguissa e viene ammonito.

88' - GOOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIIII!!! Ripartenza sulla destra col lancio per Lozano. Dribbling su Parisi e cross per l'accorrente Zielinski, che di prima intenzione impatta alla perfezione il pallone e non dà scampo a Vicario!

87' - ZIELINSKI! Lozano trova il polacco libero al centro dell'area e lo serve: destro di prima intenzione di controbalzo che si alza.

85' - Cambio per Zanetti: esce Marin ed entra Ekong.

81' - Di Lorenzo recupera palla sulla trequarti avversaria e gioca subito in verticale su Osimhen: controllo, girata e destro alle stelle.

76' - OSIMHEN! Mario Rui va al traversone dalla sinistra, pennellato il pallone per Osimhen: schiaccia di testa il nigeriano, Vicario è ben posizionato e smanaccia!

74' - ESPULSO LUPERTO! Durissimo intervento fuori tempo di Luperto ai danni di Lozano: secondo giallo ed Empoli in 10 uomini.

73' - Doppio cambio per l'Empoli: dentro Henderson e Grassi al posto di Baldanzi e Bandinelli.

69' - GOOOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIIII!!!! Sul dischetto si presenta Lozano che calcia alla destra di Vicario, che intuisce ma non riesce a deviare. 1-0 Napoli!

67' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Osimhen ruba il pallone a Marin che poi lo stende. Pairetto fischia il penalty.

64' - Triplo cambio per Spalletti: entrano Elmas, Zielinski e Lozano al posto di Raspadori, Ndombele e Politano.

63' - OSIMHEN! Raspadori va alla battuta di un clacio di punizione laterale, svetta Osimhen ma il pallone termina di poco alto sopra la traversa.

61' - Fallo di Parisi su Politano: giallo per il terzino.

60' - Botta di Ndombele dal limite: attento Vicario che blocca il pallone.

59' - Doppio cambio per l'Empoli: entrano Akpa Akpro e Lammers al posto di Haas e Satriano.

58' - Ci prova Marin dai venticinque metri: il destro sfila largo.

57' - Ripartenza pericolosa dell'Empoli stroncata da Ostigard che stende Satriano e si becca il giallo.

53' - BANDINELLI! Mancino dal limite del centrocampista dell'Empoli che termina di poco alto.

52' - ANGUISSA! Raspadori serve a rimorchio Anguissa che calcia di prima col mancino ma il tiro si alza sopra la traversa.

49' - Anguissa combina con Mario Rui e va sul fondo. Sul traversone la difesa chiude, corner per il Napoli.

47' - Nessun cambio all'intervallo: in campo gli stessi ventidue del primo tempo.

19:31 - INIZIA LA RIPRESA!

Finisce 0-0 il primo tempo al Maradona tra Napoli ed Empoli. Gara fin qui bloccata in cui il Napoli fatica a trovare spazi e a creare palle gol. Squadre negli spogliatoi.

19:16 - TERMINA IL PRIMO TEMPO

45' - RASPADORI! Il Napoli sfiora il gol del vantaggio. Osimhen va da Osimhen in area, scarico su Ndombele e palla di prima per Raspadori in area. Controllo e destro a giro che si spegne di un nulla sul fondo.

45' - Non ci sarà recupero.

40' - Luperto strattona Osimhen e viene ammonito da Pairetto.

39' - RASPADORI! Cross sul secondo palo di Di Lorenzo a cercare Raspadori che protegge il pallone col corpo e calcia col destro: tiro debole, blocca Vicario.

37' - Solito scambio Di Lorenzo-Politano sulla destra e spiovente ancora ribattuto dalla difesa. Il Napoli non è stato quasi mai pericoloso in questo primo tempo.

33' - Mario Rui trova Ndombele all'interno dell'area: destro del francese murato dalla difesa.

31' - Di Lorenzo si scontra con Bandinelli e reclama un fallo. Per Pairetto è tutto regolare.

29' - Partita fin qui bloccata, il Napoli è alla ricerca di spazi che l'Empoli non concede.

26' - Bella ripartenza dell'Empoli, con Stojanovic che va via a Mario Rui e percorre la fascia. Buono anche il cross, Bajrami sul secondo palo manca di un soffio l'impatto col pallone.

23' - Cross di Mario Rui a cercare Osimhen in area, copertura precisa di Ismajili che allontana.

22' - Ammonito Satriano per uno sgambetto su Politano.

18' - Politano gioca un gran pallone per Di Lorenzo sulla destra. Sul cross basso per Osimhen chiude Ismajli sul primo palo.

15' - Intervento in ritardo di Bandinelli ai danni di Politano: giallo per il giocatore dell'Empoli.

12' - Nessun problema per i due calciatori, riprende il gioco con il possesso in favore del Napoli.

11' - Scontro Bandinelli-Di Lorenzo sulla fascia destra: a terra entrambi i giocatori.

9' - Raspadori va alla battuta di una punizione dal limite ma palla sbatte sulla barriera. Mario Rui raccoglie la ribattuta, calcia col destro al volo e spedisce di un soffio alla sinistra di Vicario.

5' - Lancio troppo profondo per Osimhen, esce Vicario che fa suo il pallone.

3' - Il Napoli tiene il possesso in quest'avvio. L'Empoli fa molta densità in mezzo con Baldanzi a uomo su Lobotka.

18:30 - SI PARTE! INIZIA IL MATCH

18:27 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo

18:22 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della partita contro l'Empoli è intervenuto al microfono di Dazn: "La squadra sta come sempre, ha cercato di recuperare energie. Il mister ha fatto anche oggi dei cambi e speriamo che il livello sia sempre lo stesso. L'augurio è che sia il Napoli brillante di sempre".

18:07 - Jean-Daniel Akpa Akpro, centrocampista dell'Empoli, a pochi minuti dalla sfida di campionato contro il Napoli è intervenuto sul campo di Dazn: "Si, nello spogliatoio è stato detto che l'anno scorso il Napoli non è mai riuscito a vincere con l'Empoli, stasera speriamo che sia la stessa cosa".

18:04 - Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, prima del match contro l'Empoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Non dobbiamo dirci nulla sull'Empoli, ricordiamo quanto accaduto l'anno scorso, abbiamo perso 6 punti importantissimi con loro, quindi oggi dobbiamo fare la nostra partita e vincerla".

18:00 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

17:27 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Empoli, match delle 18:30 valido per la 14ª giornata di Serie A. Luciano Spalletti opera 5 cambi rispetto alla vittoria di Bergamo contro l’Atalanta. Ostigard torna a far coppia al centro della difesa con Kim. La linea a quattro è poi completata da Di Lorenzo e Mario Rui, di nuovo titolare al posto di Mathias Olivera. Centrocampo con Lobotka, Anguissa e Ndombele. In attacco tornano dal 1’ Politano e Raspadori che completano il pacchetto offensivo con Osimhen prima punta.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Ndombele, Politano, Osimhen, Raspadori. Allenatore: Spalletti.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi, Bajrami; Satriano. Allenatore: Zanetti.

Il Napoli ha perso tutte le ultime tre partite di campionato contro l’Empoli: è una delle tre serie negative aperte più lunghe per i partenopei in Serie A (tre sconfitte di fila anche contro Modena e Piacenza). Un motivo in più per i partenopei per chiudere questa serie negativa e centrare la decima vittoria di fila

Non ci sarà Kvaratskhelia che non s'è allenato ed a questo punto l'obiettivo può essere averlo al meglio per la sfida contro l'Udinese, senza forzare e rischiare inutilmente. Spalletti punterà su energie fresche per fare la differenza dopo lo sforzo di Liverpool e Bergamo. In attacco dovrebbe toccare all'attaccante della nazionale, rimasto in panchina nell'ultima sfida, ma probabilmente da esterno per non spezzare il momento magico di Osimhen. Poi solita alternanza a destra con Politano che torna titolare. In mediana Ndombele potrebbe far rifiatare stavolta Anguissa ed in difesa spazio a Mario Rui come quarto avvicendamento. Il quinto potrebbe essere un centrale difensivo con Ostigard pronto per un'altra occasione.

Zanetti senza Destro, De Winter e probabilmente Fazzini e con diversi cambi considerando l'equilibrio di valore in molti ruoli. Davanti a Vicario linea con Stojanovic (favorito su Ebuehi come confermato dal tecnico in conferenza), Ismajli, l'ex Luperto e Parisi mentre in mediana Haas può prendere il posto di Bandinelli con Henderson e Marin, insidiati da Akpa Akpro. In attacco dovrebbe essere riconfermato Baldanzi trequartistia alle spalle di Satriano e Lammers che si giocano una maglia con Pjaca.

