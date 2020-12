RILEGGI LIVE - Napoli-Sampdoria 2-1: (21' Jankto, 53' Lozano, 68' Petagna) i cambi ribaltano la partita

premi F5 o aggiorna la pagina e seguire il live

Vince il Napoli alla prima in campionato allo stadio Diego Armando Maradona. Partita ribaltata nella ripresa grazie ai nuovi entrati Lozano e Petagna. Samp in vantaggio al 21' grazie alla rete di Jankto, nella ripresa prima Lozano di testa e poi Petagna sempre di teste sul cross dello stesso Chucky portano i tre punti importantissimi agli azzurri.

17.57- Finisce qui!

91' - Triplo giallo: ammoniti Insigne, Mario Rui e Ramirez

Concessi 3 minuti di recupero.

84' - Giallo per Di Lorenzo, stoppato Damsgaard a centrocampo.

82'- Giallo per Colley, fallo in scivolata su Di Lorenzo.

78'- Cambio nella Samp: fuori Jankto, dentro Damsgaard.

77'- Quinto cambio nel Napoli: fuori Zielinski, dentro Lobotka.

76' - Mertens! Manolas esce bene palla al piede dalla difesa palla a destra per Mertens, conclusione sul primo palo, Audero salva in angolo.

70'- Candreva ci prova, Meret devia in angolo.

68' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! PETAGNA!!! Lozano punta e supera Augello, va sul fondo e mette un gran cross per la testa di Petagna che non perdona.

63' - Primo cambio per la Samp: fuori Verre, dentro Ramirez.

62' - Insigne palla sul secondo palo, Lozano leggermente in ritardo non riesce a trovare l'impatto vincente.

61'- Lozano!!! Ancora El Chucky pericolosissimo, conclusione di destro in diagonale, palo pieno ad Audero battuto.

59' - Altro doppio cambio per il Napoli: fuori Ghoulam e Demme, dentro Mario Rui e Bakayoko.

56' - Insigne! Il capitano ci prova col tiro a giro, conclusione è troppo alta.

53' - GOOOOOOOOOOOOOL!!! LOZANO!!! Insigne per Mertens, palla morbida al centro per la testa di Lozano, gran stacco del Chucky, è 1-1!

52' - Giallo per Ekdal, sgambetto su Lozano.

6' - Candreva impegna Meret che salva di piede, ma il gioco è fermo per fuorigioco.

5' - Yoshida anticipa di testa Petagna, è corner.

16.07 - Inizia il secondo tempo. Doppio cambio nel Napoli: fuori Politano e Fabian Ruiz, dentro Lozano e Petagna.

15.50 - Fiisce il primo tempo.

Concesso 1 minuto di recupero.

45' - Insigne! Uno due con Mertens, tiro da fuori area, Audero devia in angolo.

39' - Ci riprova Zielinski con la soluzione da fuori area, palla abbondantemente alta sulla traversa.

38'- Giallo per Thorsby.

36' - Mertens! Finalmente un'occasione per il Napoli, Ghoulam crossa e Mertens di testa in tuffo impegna Audero che respinge e dopo blocca.

32'- Il Napoli ha accusato il colpo, palleggio sterile e zero conclusioni in porta.

21' - Gol della Sampdoria! Jankto parte in contropiede e da sinistra fa partire un missile sul primo palo, Meret fulminato.

16' - Ci prova Insigne, il capitano si accentra da sinistra e prova la conclusione che termina altissima.

12' - Zielinski! Ancora il polacco di sinistro, stavolta il tiro è deviato in angolo.

8' - Thorsby ci prova di testa su angolo, palla ribattuta e rimpallata che finisce tra le mani di Meret.

6' - Zielinski! Prima conclusione in porta dell'incontro, ci prova Piotr di sinistro ma la conclusione è troppo centrale, blocca Audero.

2' - Bella palla in profondità di Insigne per Politano, Audero esce con i piedi al limite dell'area e anticipa l'attaccante azzurro.

15.04 - Partiti!

14.57 - Squadre in campo! Tutto pronto per la prima in campionato al Maradona!14.50 - Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, prima del match contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Venire in questo stadio mi fa sempre un effetto particolare perché nell'ottobre '78 ci ho esordito in Serie A. Il San Paolo è sempre quello, anche se ha vissuto vari restiyling. Ho vissuto l'epoca di Maradona da calciatore, l'ho marcato tanto volte e so cosa può rappresentare per Napoli, per questa città. Questo è un momento in cui bisogna ricordare tante cose, è un anno terribile sotto tutti i punti di vista".

14.45 - Prima partita di campionato al 'Diego Armando Maradona' per il Napoli, che attende la Sampdoria. Prima del match Diego Demme, centrocampista azzurro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "E' importante per scendere in campo oggi e dare tutto. Tutta la squadra vuole vincere, per noi e per lui, come tutta la città. Diego è parte della storia del club. Vogliamo dare il 100% per vincere".

14.35 - Alex Ferrari, difensore della Sampdoria, a pochi minuti dalla sfida sul campo del Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Momento no? E' una questione che deve venirci da dentro. Dobbiamo trovare qualche stimolo in più perché non stiamo raccogliendo quanto stiamo seminando, ma stiamo cercando di lavorare per raggiungere il nostro obiettivo".

14.20 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, poco prima della sfida contro la Sampdoria è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Dobbiamo continuare nel percorso intrapreso da un po' di tempo, siamo sulla strada giusta. Siamo chiamati a fare una grande prestazione per continuare. E' una partita delicata e complicata, una vittoria rappresenterebbe poco nel cammino che abbiamo in mente noi. Bisogna vincere e vincere ancora".

14.00 - FORMAZIONI UFFICIALI - 5 cambi per Gattuso che si affida di nuovo a Meret tra i pali; torna in difesa Manolas al fianco di Koulibaly, sull'out sinistro prima da titolare in campionato per Ghoulam, al centro della mediana Demme prende il posto di Bakayoko, mentre a destra in attacco Politano sarà il titolare.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Ekdal, Thorsby; Candreva, Verre, Jankto; Quagliarella

Gattuso deve gestire le forze perché si continuerà a giocare ogni 3 giorni fino a Natale. Rientrano Meret tra i pali, Manolas al fianco di Koulibaly, Demme in mediana (probabilmente con Fabian favorito su Bakayoko) e Politano in attacco per Lozano. I dubbi riguardano il laterale sinistro ma Ghoulam dovrebbe far rifiatare Mario Rui mentre in attacco conferme per Zielinski sotto punta ed i soliti Mertens e Insigne che Gattuso gestisce solo a partita iniziata.

Occhi puntati su Dries Mertens, chiamato agli straordinari da centravanti: domani ritroverà una delle sue vittime preferite. Il belga ha segnato sette gol alla Sampdoria (3 solamente lo scorso campionato) ed ha realizzato più gol solamente contro Cagliari (10) e Bologna (11) in Serie A.

Per ottenere i tre punti, il Napoli contro la Sampdoria andrà alla ricerca della terza porta imbattuta di fila in campionato. La squadra di Gattuso senza i 3 gol a tavolino è da considerare la miglior difesa del campionato, ma non solo: ha concesso solamente 80 conclusioni in questo campionato, meno di ogni altra squadra (una media di 8.9 a partita). Nell'ultimo decennio hanno fatto meglio solo Juventus e Napoli nel 2017/18 (rispettivamente 8.3 e 8.6).

Dopo aver chiuso al primo posto il girone d'Europa League, il Napoli si rituffa sul campionato per dare continuità alle vittorie con Roma e Crotone. Gli azzurri riceveranno la Sampdoria di Ranieri, squadra ostica capace di vincere a Bergamo e battere con pieno merito la Lazio, ma che nell'ultimo periodo vive una fase d'appannamento anche se solo gli episodi gli hanno impedito di fermare il Milan di Pioli. Partita tutt'altro che da sottovalutare, considerando anche che Gattuso ha avuto pochissimo tempo per preparare la sfida e dovrà gestire le forze in vista dei prossimi impegni che proseguiranno ogni 3 giorni.

