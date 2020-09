RILEGGI LIVE - Napoli-Teramo 4-0 (3', 61', 65' Osimhen, 14' Lozano): altra tripletta del nuovo bomber azzurro!

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

17:49 - FINE PARTITA!

90' - Scontro tra Diakité e Zerbin ha la peggio il napoletano: entrano i due staff sanitari.

88' - Ancora sostituzioni per Gattuso: entrano Labriola e Bifulco al posto di Ghoulam e Koulibaly.

84' - Altri due cambi per il Napoli: entrano Zerbin e Mezzoni al posto di Lozano e Malcuit.

83' - Apertura troppo profonda per Ciciretti, che si impegna ma non riesce a tenere in campo il pallone.

81' - Cambio per il Napoli: fuori Demme, dentro Palmiero.

80' - Tutino allarga verso Ciciretti, il cui sinistro non è preciso e termina a lato.

79' - Apertura di Koulibaly per Ghoulam, ma sul suo spiovente c'è Soprano a fare buona guardia.

77' - Prosegue il giropalla del Napoli, con gran calma. Ritmi bassi.

75' - Altre sostituzioni nel Napoli: escono Osimhen e Politano per Llorente e Tutino.

72' - Altri tre cambi nel Teramo.

71' - Ci prova Politano, ma la palla finisce fuori.

70' - Palla in area per Osimhen, che stavolta non riesce a sbarazzarsi della marcatura.

68' - MUNGO! Pinzauti va in dribbling e scarica su Mungo, ma il suo destro sibila a lato.

66' - Tre cambi per il Napoli: escono Ospina, Gaetano e Younes ed entrano Contini, Prezioso e Ciciretti.

65' - GOOOOLLLLL! ANCORA OSIMHEN! TRIPLETTA! Politano riceve sulla destra e accelera, poi con un rimpallo la sfera arriva a Osimhen in area: finta e tiro facile facile per il tris personale!

62' - OSIMHEN! Altra grande chance per il nigeriano. Il suo primo tiro viene ribattuto, il secondo termina di un soffio a lato.

61' - GOOOOLLL! DOPPIETTA DI OSIMHEN! Errore di Soprano, che regala il pallone a Younes. L'ex Ajax manda in porta Osimhen, che a tu per tu con Lewandowski non sbaglia e sigla il 3-0 con un tocco rasoterra!

59' - Girandola di cambi per il Teramo: sei nuovi ingressi, tra cui il secondo portiere Lewandowski.

58' - Ghoulam chiede l'uno-due a Osimhen, ma il nigeriano sbaglia il tocco di ritorno.

56' - Ghoulam riceve sulla sinistra e va al cross per Osimhen, che non ci arriva. Sul secondo palo Politano fa fatica a tenere vivo il pallone.

55' - Lozano va in slalom centralmente, poi prova a combinare con Osimhen senza successo.

53' - Gaetano rischia con un retropassaggio per Koulibaly. Se la cava il centrale azzurro.

51' - Lungo giropalla del Napoli, che per ora non accellera.

49' - Ritmi bassi in quest'avvio di ripresa.

46' - Un cambio per parte all'intervallo. Per il Napoli fuori Luperto, dentro Manolas. Nel Teramo entra Santoro al posto di Viero.

18:02 - RIPARTITI!

17:48 - FINE PRIMO TEMPO!

45' - L'arbitro concede due minuti di recupero.

44' - Bella sventagliata di Gaetano per Lozano, ma il suo cross basso è preda della difesa. Sul prosieguo dell'azione Politano arriva al tiro dai venti metri: palla a lato.

42' - Prima arrabbiatura per Osimhen: punta Viero e viene fermato, per l'arbitro in maniera regolare. Secondo l'ex Lille, però, ci sarebbe stato un colpo irregolare del giocatore del Teramo.

41' - Prova a reagire il Teramo. Cianci tiene palla e apre su Diakité, che poi però sbaglia il traversone.

39' - GAETANO SPRECA! Grandissima azione del Napoli, adesso in pressing sulla difesa del Teramo. Cross basso di Osimhen per Gaetano, che calcia di prima da distanza ravvicinata ma spara addosso a Valentini.

38' - Zingarata offensiva di Koulibaly, lanciato da Younes. Dribbling e traversone, ma intercetta la difesa del Teramo.

36' - Il Napoli fa fatica a macinare gioco in questi minuti.

33' - Buon suggerimento per Politano sul lato corto dell'area. Cross d'esterno ribattuto, il controcross di Malcuit viene deviato in angolo.

31' - Dopo un contrasto resta a terra anche Lozano. Pure per lui nulla di serio.

29' - Riparte ora la partita dopo il cooling break.

26' - Qualche problemino fisico per Younes, ma dovrebbe trattarsi solo di un graffio.

25' - OSIMHEN! L'ex Lille viene pescato sui venticinque metri, punta la porta e calcia col destro: tiro debole, respinge il portiere.

24' - Younes recupera palla sulla trequarti, si gira e va al tiro. Ribatte il muro difensivo del Teramo.

23' - POLITANO! Grande agilità dell'ex Inter, che confeziona una bella giocata e spedisce la palla di un soffio a lato.

22' - Malcuit ingaggia l'uno contro uno con Tentardini e lo perde: la palla finisce fuori nel rimpallo ed è il francese l'ultimo a toccare.

20' - Ghoulam batte male il calcio di punizione: il suo spiovente si spegne direttamente sul fondo.

19' - Ghoulam prova a sfondare sulla sinistra, ma viene steso da Diakité.

17' - Lancio per Lozano, che aggancia in mezzo a due, poi scivola nel dribbling e perde palla.

14' - GOOOLLL! CHE SILURO DI LOZANO! Bella manovra del Napoli adesso. Suggerimento in verticale a premiare il taglio di Politano, che spalle alla porta scarica su Lozano. Il Chucky esplode subito il destro, facendo partire un siluro che non dà scampo a Valentini!

12' - Il Napoli lavora un pallone sulla sinistra con Lozano e Ghoulam. Misura errata poi nel cross del messicano.

11' - CIANCI! Errore di Koulibaly, che manda praticamente Cianci in porta: sbaglia la conclusione il classe '96 del Teramo, facile la parata di Ospina.

10' - Bel filtrante per Cianci, che calcia di nuovo ma stavolta su Ospina. Si alza comunque la bandierina: è fuorigioco.

9' - Koulibaly lancia in profondità per Malcuit, che addomestica il pallone e va al traversone. La retroguardia del Teramo libera l'area di rigore.

7' - Riparte bene il Teramo: palla in profondità per Cianci, che calcia dai venti metri ma non inquadra la porta.

6' - Lungo giropalla del Napoli adesso. Si fa fatica a costruire da dietro per il momento.

3' - GOOOLLL! SUBITO OSIMHEN! Pronti-via e subito il graffio di Osimhen: calcio d'angolo battuto verso Lozano, ponte di testa del messicano e zampata vincente del nuovo bomber del Napoli da distanza ravvicinata!

3' - Younes porta palla sulla sinistra e guadagna il fondo, ma il suo cross viene ribattuto in angolo da Diakité.

2' - Osimhen fa da sponda e appoggia a Malcuit, che va in profondità da Politano. L'ex Inter si trascina la sfera oltre la linea di fondo.

17:01 - PARTITI!

16.55 - Tutto pronto per l'ingresso delle squadre

16.45 - Lo speaker Bellini annuncia le formazioni.

16.35 - Continua ad affluire il pubblico, dovrebbe esserci i 1300 spettatori consentiti o poco meno.

16.25 - Azzurri in campo per il riscaldamento.

16.20 - FORMAZIONI UFFICIALI - Diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Teramo, secondo test del ritiro di Castel di Sangro dopo il triangolare con le formazioni locali. Gattuso schiera tutti i migliori a disposizione, contro una squadra di C, ad eccezione di Manolas che nella ripresa proverà a guidare i tanti giovani aggregati. 4-2-3-1 con Younes dietro Osimhen e Lozano-Politano esterni d'attacco, a centrocampo la coppia Demme-Gaetano, anche gli unici centrocampisti di prima squadra a disposizione.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Gaetano; Politano, Younes, Lozano; Osimhen. A disposizione: Contini, Manolas, Labriola, Palmiero, Prezioso, Llorente, Ciciretti, Mezzoni, Zerbin, Bifulco, Tutino.

TERAMO (4-2-3-1): Valentini; Diakite, Piacentini, Cristini, Tentardini; Arrigoni, Viero; Mungo, Ilari, Bombagi; Cianci. A disposizione: Lewandowski, Soprano, Costa Ferreira, Pinzauti, Lasik, Cancellotti, Birligea, Minelli, Santoro, Iotti, Di Matteo.

16.15 - Ospina inizia il riscaldamento, tra gli applausi

16.10 - Primi azzurri in campo, Demme e Politano, per iniziare il riscaldamento. Loro due saranno titolari: a breve le formazioni ufficiali

16.00 - Iniziano ad affluire i tifosi che devono superare i vari controlli serratissimi

15.45 - Al test non dovrebbero prendere parte Ounas, Machach e Ferrari che anche oggi hanno svolto lavoro differenziato

Amici di Tuttonapoli.net, buonasera da Castel di Sangro e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Teramo, secondo test del ritiro estivo dopo il triangolare con le formazioni locali. Gli azzurri affronteranno quest'oggi il Teramo che milita in Serie C