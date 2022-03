RILEGGI LIVE - Napoli-Udinese 2-1 (23' Deulofeu, 52', 63' Osimhen): vittoria in rimonta nel segno di Osimhen!

TuttoNapoli.net

Il Napoli batte 2-1 l’Udinese e aggancia momentaneamente il Milan in vetta alla classifica. Vittoria azzurra nel segno di Osimhen, decisivo con una doppietta.

16.57 - Termina il secondo tempo

95' - ZIELINSKI! Conclusione a pochi passi dalla porta su assist di Osimhen e palla sul fondo.

94' - Proteste dell'Udinese per un possibile fallo di mano nell'area del Napoli. Dopo un controllo al Var l'arbitro lascia correre.

92' - Ammonito Osimhen: giallo per l'attaccante che era anche diffidato e dunque salterà l'Atalanta.

90' - Vengono concessi 6 minuti di recupero.

87' - Sostituzione anche per Spalletti: esce Insigne ed entra Elmas.

87' - Altro cambio per l'Udinese: fuori Pereyra e dentro Jajalo.

86' - MARIO RUI! Mertens serve il terzino che prova il sinistro: palla sul palo dopo l'intervento di Silvestri.

82' - ESPULSO PABLO MARI'! Intervento del centrale su Zielinski, fallo e rosso. Udinese in 10 uomini.

80' - Mertens prova la conclusione, Silvestri respinge il pallone poi allontanato da Marì.

78' - Non ce la fa a proseguire il terzino del Napoli che è costretto al cambio: al suo posto entra Zanoli.

76' - Rientrano in campo Di Lorenzo e Silvestri, riprende il gioco.

75' - Doppio cambio per Cioffi: entrano Soppy e Samardzic al posto di Molina e Makengo.

72' - Brutto scontro Di Lorenzo-Silvestri: restano a terra entrambi, in campo i sanitari.

70' - Sostituzione per il Napoli: esce Politano ed entra Zielinski.

69' - Osimhen firma la tripletta, ma l'arbitro annulla per fuorigioco del nigeriano.

67' - Cambio nell'Udinese: fuori Beto e dentro Pussetto.

65' - Ammonito Rrahmani: giallo per fallo di mano. Il kosovaro era diffidato e salterà l'Atalanta

64' - GOOOOOL DEL NAPOLIIII!!! Politano serve in area Di Lorenzo, che mette in mezzo di prima intenzione. Osimhen taglia sul primo palo e trafigge ancora Silvestri.

62' - Politano calcia al volo da corner, ma il pallone è centrale e viene bloccato da Silvestri.

57' - Destro da dentro l'area di Deulofeu, molto bravo Ospina a deviare in angolo.

55' - MERTENS! Destro da posizione defilatissima sugli sviluppi di un angolo e palla alta di poco sopra la traversa.

52' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIIII! Calcio di punizione battuto da Mario Rui, palla scodellata al centro per Osimhen che colpisce di testa e batte Silvestri.

49' - Ammonito Udogie per eccessiva perdita di tempo.

48' - Punizione battuta da Insigne, palla che va alta sopra la traversa.

45' - Spalletti opera la prima sostituzione all'intervallo: dentro Mertens al posto di Fabian Ruiz.

16.05 - Inizia il secondo tempo

Finisce il primo tempo tra Napoli e Udinese, con i friulani avanti 0-1 grazie al gol di Deulofeu. Occasioni poi sia per il raddoppio dei friulani che per il pari degli azzurri.

15.48 - Termina il primo tempo

45' - Viene concesso un minuto di recupero.

41' - FABIAN! Anguissa serve Fabian Ruiz in area di rigore: tiro di prima intenzione dello spagnolo, deviato, Silvestri si salva con i piedi e devia in corner.

38' - Politano parte dalla destra, si accentra e poi decide di mettersi in proprio: tiro strozzato e velleitario che si spegne sul fondo.

36' - Pereyra riceve palla in area e serve Makengo, chiuso da un paio di avversari prima che possa concludere.

32' - INSIGNE! Grande giocata di Insigne che salta Becao, rientra sul destro e fa partire il tiro a giro. Silvestri devia quanto basta per mandare la palla in calcio d'angolo.

31' - PABLO MARI'! Sugli sviluppi del calcio d'angolo, colpo di testa del centrale e miracolo di Ospina che vola sulla sua destra e devia nuovamente la palla in angolo.

30' - Ripartenza di Deulofeu che poi appoggia al limite dell'area a Beto. Tiro del portoghese, deviato, corner per l'Udinese.

26' - Il Napoli sembra aver incassato il gol subito, Udinese compatta e pericolosa nelle ripartenze.

23' - GOL DELL'UDINESE!!! Makengo serve al limite dell'area Pereyra, che controlla il pallone e lo dà a Deulofeu. La difesa del Napoli lascia troppo spazio allo spagnolo che fa partire un destro chirurgico che batte Ospina.

20' - INSIGNE! Colpo di testa su cross dalla destra di Politano e palla alta sopra la traversa.

17' - Deulofeu premia la sovrapposizione di Becao, che mette in mezzo trovando la deviazione in angolo di Mario Rui.

16' - BETO! Molina pennella un bel pallone in area per l'attaccante, che da buona posizione colpisce di testa ma non trova la porta.

13' - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Koulibaly colpisce di testa. Pallone debole, blocca senza problemi Silvestri.

10' - Mario Rui cerca in area Osimhen, ben contenuto da Pablo Marì che favorisce l'intervento di Silvestri.

8' - Destro di Beto su assist dalla destra di Molina, pallone smorzato da Rrahmani e Ospina blocca la palla in due tempi.

7' - Lancio profondo di Pablo Marì a cercare Udogie: si alza la bandierina, è fuorigioco.

4' - Buon inizio del Napoli: la squadra di Spalletti ha subito preso il pallino del gioco in mano.

2' - Subito Anguissa recupera un pallone al ridosso dell'area di rigore e serve insigne, che nel tentativo di crossare si porta il pallone fuori.

15.00 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

14.57 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

14.50 - Nel pre-partita di Napoli-Udinese, il tecnico azzurro Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Agli avversari giocare al Maradona crea più attenzione, a noi non provoca la stessa reazione. Dobbiamo metterci più attenzione e, se oggi non ci mettiamo qualcosa in più, può venire fuori una partita problematica".

14.45 - Ai microfoni di Dazn, nel pre partita di Napoli-Udinese, il direttore dell'area tecnica dei friulani, Pierpaolo Marino, ha così parlato: "In settimana ho visto una squadra carica che è in un momento di autostima e che sa che deve giocare una partita che sarà importante per le sorti del campionato, sia nostro che del Napoli.

Le parole di Spalletti? Mi fanno piacere perché dette da un grande allenatore ma soprattutto da un grande amico dai tempi di Udine. Insieme a lui abbiamo fatto delle cose straordinarie.

Chi vincerà il campionato? Se a Napoli dico qualcosa loro si toccano i ferri che hanno addosso (ride, ndr). Dico 33,33 di possibilità fra le prime tre, non do possibilità alla Juve perché recuperare tre avversari sopra, con le partite che hanno, sarebbe difficile".

14.42 - Nel pre-partita della sfida col Napoli, il giocatore dell'Udinese Becao è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Dobbiamo cambiare un po’ l’atteggiamento, sappiamo che la partita di oggi sarà più dura del solito. Il Napoli è una squadra fortissima e cerchiamo sempre di essere concentrati e seguiamo le indicazioni del mister. Cerchiamo di prendere più palloni possibili sulle palle inattive, sappiamo di essere pericolosi in quelle situazioni. E poi cerchiamo sempre di creare superiorità e far salire anche il terzo difensore, ce lo chiede tanto il mister, sia dalla mia parte sia a sinistra. Cerchiamo di mettere in campo il più possibile. Noi pensiamo partita dopo partita, oggi al Napoli e poi alle altre. L’essere diffidati non cambia niente, se non ci sono io c’è un mio compagno allo stesso livello che può giocare".

14.41 - Nel pre-partita di Napoli-Udinese, l'attaccante azzurro Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Partita da non sbagliare? In Settimana abbiamo lavorato tanto, perché ci è capitato di lasciare parecchi punti soprattutto in casa. Quindi oggi dovremo approcciare la partita in modo diverso e cercala di farla nostra a tutti i costi”.

13.53 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Udinese, anticipo della 30ª giornata di Serie A in programma alle 15. Spalletti ripropone il 4-3-3 e cambia un solo uomo rispetto alla trasferta vittoriosa di Verona. Torna dal 1' Lorenzo Insigne al posto di Lozano, a completare il tridente insieme al capitano ci sono Politano a destra e Osimhen al centro dell'attacco. A centrocampo Lobotka in cabina di regina con Fabian e Anguissa mezzali. Solita difesa con Ospina tra i pali e la linea a quattro formata: Di Lorenzo, l'ex Verona Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Insigne.

A disposizione: Marfella, Idasiak, Malcuit, Tuanzebe, Demme, Juan Jesus, Elmas, Lozano, Mertens, Zielinski, Ghoulam, Zanoli. All. Spalletti

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Zeegelaar; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

A disposizione: Padelli, Gasparini, Arslan, Jajalo, Pussetto, Samardzic, Benkovic, Nestorovski, Soppy. All. Cioffi

13.15 - Quest'oggi il Napoli giocherà in rosso. Il club azzurro ha postato sui social la foto che mostra la nuova maglia "Maradona Game" rossa che sarà indossata contro l'Udinese.

Partita diversa e quindi scelte diverse improntate alla qualità ed al palleggio. Dovrebbe tornare Insigne a sinistra, Politano è favorito su Lozano, e si rivedrà anche Piotr Zielinski tra le linee. A fargli posto uno tra Anguissa e Fabian considerando che Spalletti non sembra intenzionato a rinunciare a Lobotka in costruzione. Out Ounas oltre a Petagna ma le armi - qualora la gara non dovesse sbloccarsi o mettersi sui binari giusti - non mancano. Spalletti potrà eventualmente contare su Elmas, Mertens, e l'escluso tra Politano e Lozano, per cambiarla nella ripresa.

Rispetto a Verona, il Napoli è atteso da una gara diversa. Non lo nasconde Spalletti che parla di fraseggio e ricerca del varco giusto nel blocco difensivo dell'Udinese: "Nei 5 che vengono a prendere palla, ti lasciano i terzini liberi. Bisognerà saperla gestire da destra e sinistra per trovare varchi e dei vuoti. Modulo? 4-3-3 mischiato al 4-2-3-1, cambia poco. Loro hanno un disegno ben preciso - l'analisi del tecnico -, faranno un blocco squadra vicino all'area per recuperare e ripartire, perdere palla lì sarebbe un problema. Bisogna essere bravi a palleggiare in superiorità, abbiamo le caratteristiche per farlo".

"Abbiamo 9 storie da raccontare, da protagonisti, sapendo bene cosa ci giochiamo". Luciano Spalletti ci crede e non rinuncia alla solita carica emotiva nella conferenza stampa alla vigilia della sfida all'Udinese, formazione capace di fermare Roma, Milan e Lazio nell'ultimo periodo e che il tecnico del Napoli definisce "insidiosa per la capacità di ripartire, la fisicità sulle palle inattive e l'estro di almeno 3-4 elementi che avranno un mercato importante". In questa prima storia da raccontare il Napoli è chiamato ad invertire il trend al Maradona, dove la vittoria manca dal 23 gennaio contro la Salernitana: per restare nella corsa Scudetto c'è bisogno di migliorare il settimo rendimento interno del campionato ed avvicinare quello esterno che è il migliore del campionato. La spinta degli oltre 40mila spettatori previsti dovrà essere benzina e non pressione: "Tutto ciò riguarda l'affetto è oro colato e non gioca mai a sfavore. A noi non influenza, può influenzare gli altri che alzano il livello e dobbiamo metterci qualcosa in più", le parole del tecnico sulle difficoltà riscontrate a Fuorigrotta.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Udinese