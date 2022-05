RILEGGI LIVE - Playout Primavera, Napoli-Genoa 2-0 (54' Saco, 66' Ambrosino): si festeggia a Cercola!

Il Napoli Primavera conquista meritatamente la salvezza in Promozione 1, cancellando così le ultime gare negative di campionato

95' - E' FINITA! Può scoppiare la festa a Cercola: il Napoli batte 2-0 il Genoa, dopo il 2-2 dell'andata, e resta in Primavera 1 condannando i rossoblù alla retrocessione. Salvezza meritata per gli azzurrini che hanno disputato un buon campionato fino al blackout finale, non chiudendo i giochi contro squadre già retrocesse o salve. Il bomber Ambrosino chiude con ben 20 gol

90' - IDASIAK! Il portierino polacco del Napoli para il rigore a Besaggio!

89' - Rigore per il Genoa dopo un contatto con Idasiak

86' - Dentro Gioielli e Marranzino, fuori Iaccarino e Vergara

85' - Genoa nervoso, piccolo parapiglia, ma Vergara ha i crampi ed esce lentamente.

83' - Ampi spazi ora per il Napoli che però non ne approfitta, ma manca un po' di lucidità anche per la stanchezza.

79' - Tentativo disperato del Genoa di riaprirla, Idasiak respinge su Bamba e poi va a chiudere lo specchio

76' - Tiro dalla destra, Idasiak respinge e poi va a bloccare il pallone

73' - Ripreso il gioco ma il Genoa sembra non avere le forze e soprattutto le idee per rendersi pericoloso

70' - Cooling break per le due squadre

66' - GOOOOL! Ambrosino fa 20! Il bomber del Napoli lascia fermo il portiere con un tiro forte ed angolato.

65' - RIGORE PER IL NAPOLI! Cross di Marchisano, Gjini allarga il braccio e c'è rigore e giallo

63' - Fuori Spavone, dentro Marchisano

60' - Non c'è grande reazione del Genoa che sembra aver accusato il colpo

57' - Ancora Napoli: palla al centro per Ambrosino che di testa però non riesce ad indirizzare

54' - GOOOOL! SACO! Battuta velenosa di Vergara, il gigante del Napoli stacca più in alto di tutti e la mette all'incrocio

53' - Ecco il momento del gioiellino azzurro, bomber del campionato, Ambrosino: prende il posto di Pesce

51' - Ennesima palla inattiva, Gjini sul secondo palo non riesce a deviare in rete

49' - Primo giallo della gara per Barba per una trattenuta dopo che era stato superato

15.32 - INIZIATA LA RIPRESA

48' - FINE PRIMO TEMPO! Genoa che ha fatto la partita, senza però clamorose occasioni, Napoli più attendista perché si salverebbe con lo 0-0, ma che ha avuto la migliore palla gol proprio allo scadere

47' - Pesce! Napoli vicino al gol con una palla gol clamorosa: D'Agostino al centro, Vergara appoggia e Pesce da due passi manda clamorosamente alto

45' - Due minuti di recupero

42' - Cade male Gjini, gioco fermo per qualche minuto

40' - Più confusa la manovra del Genoa

37' - Napoli che nella ripresa dovrà cambiare qualcosa offensivamente e in questo senso sarà fondamentale l'ingresso di bomber Ambrosino

33' -Si rivede anche il Napoli ma Acampa non riesce a mettere al centro un pallone invitante

29' - Sahli si libera e punta verso Idasiak, ma la conclusione termina alta: prima vera grande occasione del Genoa

25' - Genoa più propositivo, Napoli che si adagia sul 2-2 dell'andata che lo premierebbe ma solo dopo i supplementari

23' - Il Genoa continua a calciare, anche se con angoli di tiro molto complicati: Buksa si gira e calcia a lato

20' - Ancora Genoa: angolo per Buksa che di testa non colpisce bene e la mette alta

18' - Genoa in crescita: prima Ambrosini debole, poi Buksa scivolando calcia alto

15' - Ritmi bassi e tante interruzioni, si fa sentire molto anche il caldo

12' - Genoa al tiro con Marcandalli, palla che viene respinta

10' - Presenti davvero tanti spettatori a Cercola per questa gara decisiva degli azzurrini

7' - Si vede anche il Napoli con un cross deviato pericolosamente, palla in angolo

4' - Batti e ribatti senza fortuna, il Genoa riparte e può andare al cross letto bene da Idasiak.

2' - Genoa subito al tiro con Besaggio, palla facile per Idasiak.

14.31 - INIZIATA!

14.26 - Squadre in campo

14.00 - FORMAZIONI UFFICIALI: panchina a sorpresa per bomber Ambrosino, al rientro dopo la squalifica mentre è out per infortunio Cioffi

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; D’Agostino, Iaccarino, Saco, Spavone, Acampa; Vergara; Pesce. All. Frustalupi

GENOA (4-2-3-1): Corci; Calvani, Macca, Gjini, Parodi; Sadiku, Sahli; Marcandalli, Ambrosini, Besaggio; Buksa

Il Napoli affronta il Genoa per il ritorno dei play out del campionato Primavera 1. Il match si disputa al Centro Sportivo di Cercola alle ore 14.30 e si ripartirà dal 2-2 dell'andata in Liguria.

Questi I convocati di Frustalupi pubblicati dal sito ufficiale della SSC Napoli: Acampa, Ambrosino, Barba, Boffelli, Costanzo, D’Agostino, De Luca, Di Dona, Flora, Giannini, Gioielli, Hysaj, Iaccarino, Idasiak, Marchisano, Marranzino, Mercurio, Nosegbe, Pesce, Pontillo, Rendina, Saco, Spavone, Vergara.