RILEGGI LIVE - Primavera Tim Cup, Napoli-Lazio 2-1: azzurrini agli ottavi, affronteranno la Roma!

da Frattamaggiore, Fabio Tarantino

96' - Finisce qui! Cinque anni dopo il Napoli torna a conquistare gli ottavi di finale di Coppa Italia grazie al 2-1 sulla Lazio. A metà dicembre gli azzurrini affronteranno la Roma.

94' - Scaduto il recupero ma, come previsto, si continua a giocare ancora per almeno un minuto.

93' - Per queste ultime due sostituzioni l'arbitro annuncia di voler allungare il recupero.

92' - Zanoli per Virgilio: questo il quarto cambio del Napoli. Baronio sostituisce anche Mancino per Ceparano.

90' - Assegnati quattro minuti di recupero.

87' - Nella Lazio ammonito Pica.

85' - Attacca a testa bassa la Lazio, la stanchezza inizia a farsi sentire, il Napoli si difende con ordine.

83' - Due tiri in pochi minuti per il Napoli: ci prova Potenza a giro col mancino con palla alta, poi Sgarbi col destro strozzato che arriva facile tra le braccia del portiere.

80' - Ultimi dieci minuti di sofferenza per il Napoli.

78' - Altri due cambi per la Lazio: escono Kaziewicz e Kalaj per Francucci e Cipriano.

74' - Terzo cambio per il Napoli: esce Palmieri, stremato, e al suo posto entra Labriola.

73' - POTENZA! Contropiede per il Napoli, azione avvolgente, la palla di Marrazzo arriva a Potenza che ci arriva con la punta ma il portiere para, sulla respinta ancora Potenza e sfera sull'esterno della rete.

70' - Venti minuti di sofferenza per il Napoli che ha sfiorato il tris con Palmieri e ora deve difendere questo prezioso vantaggio.

69' - Doppio cambio per la Lazio: entra Nimmermeer Tyro per Shehu e Cesaroni per Shoti.

68' - PALMIERI! ERRORE CLAMOROSO! Regalo della difesa ospite: la palla arriva a Palmieri che si presenta solo a tu per tu col portiere ma spedisce incredibilmente a lato allargando troppo il piattone.

67' - Con l'ingresso di Zanon, che va a sinistra, si sposta al centro del campo Marrazzo.

65' - Doppio cambio per il NapolI: Zanon entra per Esposito, Sgarbi prende il posto di Vrakas.

63' - D'ONOFRIO SALVA SULLA LINEA! Azione confusa per la Lazio: buon lavoro di Shoti sulla sinistra, dopo un rimpallo la sfera arriva a Russo che calcia a botta sicura ma non fa i conti con D'Onofrio che di testa respinge sulla linea. Come un gol il suo intervento.

61' - Punizione di Bianchi che col destro a giro calcia altissimo. Rimessa per Daniele.

60' - Giallo per Mancino, autore di un fallo al limite su Russo: punizione da ottima chance per la Lazio.

57' - MANCINO! Grandissima occasione: l'attaccante del Napoli resta a una carica, entra in area, frontale alla porta, ma il suo destro è centrale e il portiere lo respinge.

56' - Grande intensità in questa fase del match, il Napoli si difende ma è anche bravo a ripartire: poco fa Vrakas per Mancino, bella palla ma tempestiva la chiusura della difesa ospite.

54' - Corner per il Napoli, la palla arriva sul secondo palo a Manzi che non riesce a indirizzare a rete di testa.

51' - Shehu ci prova dalla lunghissima distanza, pallone alto. Rimessa dal fondo per Daniele.

48' - VRAKAS! Palmieri serve in area il greco che può calciare ma dopo il dribbling perde l'attimo per la battuta a rete.

15.30 - Inizia la ripresa!

47' - Fine primo tempo! Squadre al riposo sul punteggio di 2-1 per il Napoli. Gara divertente e aperta a qualsiasi risultato.

46' - VIRGILIO! Corner di Vrakas, la palla arriva al centrocampista che calcia a botta sicura col destro, grande risposta di Furlanetto che evita il 3-1.

45' - Due minuti di recupero.

43' - Non cambia il copione della partita: la fa la Lazio, il Napoli resta in attesa e prova a ripartire in contropiede coi suoi attaccanti.

40' - Momento di difficoltà per il Napoli che regala altre due punizioni da ottima posizione per la Lazio. Infuriato Baronio coi suoi calciatori per falli ingenui ed evitabili.

37' - GOL DELLA LAZIO! FRANCO! Tornano in partita gli ospiti: punizione dalla destra di Shehu, testa di Franco che spizza la palla quanto basta per spedirla sul secondo palo.

35' - Brutto scontro tra Potenza e Pica, entrambi guardano la palla e vanno a terra: punizione per il Napoli. I due si rialzano subito.

33' - Contropiede per il Napoli: Virgilio per Palmieri sulla sinistra, l'attaccante avanza e prova a servire al centro Vrakas che, però, viene anticipato dal portiere, che blocca la sfera in due tempi.

30' - Terzo giallo del match: ammonito Kalaj per fallo su Virgilio.

29' - Prima mezz'ora perfetta del Napoli che ora conduce per 2-0 e Baronio dalla panchina dice ai suoi "Andiamo sul pratico, non voglio vedere errori" le sue parole.

28' - PALMIERI!!! RADDOPPIA IL NAPOLI! Rigore simile a quello di Vrakas ma con portiere spiazzato: è 2-0 per gli azzurrini!

27' - RIGORE PER IL NAPOLI! Stavolta Palmieri, su un nuovo filtrante, riesce ad agganciare e a superare Furlanetto, che lo stende: giallo per il portiere e secondo penalty per gli azzurrini!

25' - PALMIERI! Bel filtrante di Mancino per il 9 del Napoli che scatta in posizione regolare, cerca di superare il portiere che è bravo ad anticiparlo.

23' - Incomprensione tra Daniele e Manzi, che anticipa il suo portiere e si fa male nello scontro: gioco fermo, in campo i sanitari del Napoli. Manzi, per fortuna, si rialza dopo poco e la partita riprende.

22' - Fallo di Bianchi ai danni di Mancini, chiede scusa il biancoceleste, punizione per il Napoli a metà primo tempo.

21' - Bertini dalla lunga distanza, tiro murato, rimessa laterale per la Lazio che resta in zona offensiva.

19' - Bel lancio in profondità per Palmieri che scatta sulla sinistra, controlla bene palla ma poi, mentre s'avvia in porta, viene fermato per fuorigioco.

18' - Ritmi leggermente più blandi in questa fase del match: l'iniziativa è della Lazio ma il Napoli è ordinato e riparte quando può.

16' - Primo giallo del match: ammonito Palmieri per scivolata in ritardo su Franco.

15' - Fitto possesso palla per la Lazio, il Napoli resta in attesa e chiude con ordine ogni varco.

11' - Palmieri riceve spalle alla porta, si gira e calcia: palla alta. Ma buona azione dell'attaccante del Napoli.

8' - KALAJ! Punizione dalla destra per la Lazio, palla sul secondo palo per la testa del difensore che sfiora il gol. Ancora pericolosi i biancocelesti.

7' - Reazione Lazio con un tiro di Russo in area, destro potente ma impreciso che termina alto.

6' - Continua ad attaccare il Napoli, Palmieri arriva sul fondo a destra e crossa, il portiere interviene. Ottimo avvio degli azzurrini.

5' - VRAKAS!!! GOL DEL NAPOLI! Destro secco all'angolino, il portiere intuisce ma non ci arriva: è subito vantaggio per il Napoli!

4' - RIGORE PER IL NAPOLI! Mancino va via sulla sinistra a Franco che lo stende: non ha dubbi l'arbitro che indica il dischetto.

1' - Subito una chance per il Napoli! Punizione dalla sinistra di Vrakas, traversone deviato, la palla arriva a Mancino che si coordina al volo col destro dal limite. Tiro potente ma centrale, para il portiere.

14.29 - Partiti!

Tutto pronto allo Stadio Pasquale Ianniello di Frattamaggiore. Il Napoli di Baronio affronterà la Lazio nel secondo turno eliminatorio della Primavera Tim Cup. La vincente accederà agli ottavi dove in attesa c'è la Roma.

NAPOLI (3-4-3): Daniele; Manzi, Senese, D'Onofrio; Potenza, Virgilio, Esposito, Marrazzo; Vrakas, Palmieri, Mancino. A disp.: Idasiak, Vrikkis, Zanoli, Zanon, Labriola, D'Amato, Ceparano, Cavallo, Zedadka, Vianni, Sgarbi. All.: Baronio.



LAZIO (4-3-3) - Furlanetto; Kaziewicz, Kalaj, Franco, Pica; Bertini, Bianchi, Shoti; Shehu, Zilli, Russo. A disp. Marocco, Peruzzi, De Angelis, Cipriano, Moschini, Petricca, Francucci, Czyz, Cesaroni, Nimmermeer. All. Leonardo Menichini.

Arbitro: Luigi Catanoso (sez. Reggio Calabria)

Assistenti: Giuseppe Centrone e Ciro Di Maio.

Il Napoli Primavera affronterà oggi la Lazio nel secondo turno di Coppa Italia, Tim Cup 2019/20 allo Stadio Ianniello di Frattamaggiore (ore 14.30). Gli azzurrini nel primo turno hanno superato il Cosenza. Chi vince affronterà la Roma agli ottavi.

I convocati di Baronio: Cavallo, Ceparano, Costanzo, D’Amato, D’Onofrio, Daniele, Esposito, Idasiak, Labriola, Mancino A., Manzi, Marrazzo, Palmieri, Potenza, Senese, Sgarbi, Vianni, Virgilio, Vrakas, Vrikkis, Zanoli, Zanon Zedadka.