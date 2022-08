RILEGGI LIVE - Sorteggio Champions: il Napoli pesca Ajax, Liverpool e l'ultima finalista EL Rangers!

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live



Gruppo A: Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers

Gruppo B: Porto, Atletico, Bayer Leverkusen, Brugge

Gruppo C: Bayern, Barcellona, Inter, Viktoria Plzen

Gruppo D: Eintracht, Tottenham, Sporting Lisbona, Marsiglia

Gruppo E: Milan, Chelsea, Salisburgo, Dinamo Zagabria

Gruppo F: Real Madrid, Lipsia, Shakhtar, Celtic

Gruppo G: Man City, Siviglia, Borussia, Copenaghen

Gruppo H: Psg, Juventus, Benfica, Maccabi

18.57 - I Rangers vanno nel girone del Napoli: non benissimo visto che si tratta dell'ultima finalista dell'Europa Legue

18.54 - Il Copenaghen finisce nel gurppo del City ed evitato anche il Brugge che finisce nel B

18.53 - Fuori il Celtic che va nel gruppo del Real mentre il Marsiglia finisce col Tottenham ed è un pericolo in meno

18.52 - Ora si parte con la quarta fascia: da evitare ovviamente il Marsiglia e i Rangers

18.48 - Lo Sporting pesca Eintracht e Tottenham quindi per l'Inrter ci saranno Bayern e Barcellona

18.46 - Per Milan e Chelsea c'è il Salisburgo dalla terza fascia, il gruppo B senza strafavorite accoglie il Bayer

18.44 - Subito il Napoli! E va nel gruppo A con Ajax e Liverpool. Poteva andare meglio col D ed il B, ma almeno si è evitato quello ingiocabile C

18.43 - Ora tocca alla terza fascia: il Napoli dovrebbe evitare il gruppo C tra i 4 della parte alta possibili

18.41 - Per il Milan c'è il Chelsea dalla seconda e così l'Atletico finisce col Porto e non sarebbe un cattivo girone per gli azzurri

18.39 - Il Siviglia va nel gruppo G col City e così il Barça finisce nella parte alta col Bayern

18.37 - Il Liverpool va a complicare il gruppo A dell'Ajax: girone che può pescare il Napoli in terza

18.34 - Il Lipsia finisce col Real mentre la Juventus pesca il gruppo del Psg. Il Napoli per motivi televisivi andrà in uno dei primi 4

18.32 - Sorteggiate nei gironi le teste di serie, ora si passa alla seconda fascia che inizierà a stabilire il livello dei gruppi

18.27 - Si inizia con le prime 8 della prima fascia

18.23 - Si entra nel vivo: vengono spiegate le solite modalità del sorteggio e tra pochi minuti si partirà

18.20 - Altintop porta la coppa sul palco mentre viene presentato anche Yaya Touré

18.15 - Premio alla carriera per Sacchi per i suoi meriti nell'evoluzione del gioco del calcio

18.10 - Si parte con una review della scorsa stagione e l'introduzione del presidente Ceferin

18.00 - A Istanbul prende il via la cerimonia: Pedro Pinto introduce il sorteggio e l'evento che vedrà anche la premiazione Uefa

17.00 - PRIMA FASCIA - Nella prima urna ci sono le squadre vincitrici dei principali campionati europei per ranking, oltre all'Eintracht vincitore dell'EL. Il Real Madrid, vincitore della Champions, era già certo della prima fascia grazie al trionfo in Liga e quindi spazio al settimo campionato europeo per ranking e quindi all'Ajax (che perso tanti titolari) e l'altro spiraglio porta al comunque ostico Porto, oltre all'Eintracht.

SECONDA FASCIA - E' l'urna delle deluse dei campionati europei, ma ovviamente altrettanto forti. Si è aggiunto il Liverpool, sconfitto anche nella finale di Champions, così come in Premier dal City. Il livello medio poi ovviamente scende giusto di un gradino rispetto alle big europee con squadre comunque di livello come Siviglia, Tottenham e Lipsia.

QUARTA FASCIA - Qui il livello diventa molto più basso (ad eccezione di Marsiglia e Rangers). Una quarta fascia alla portata garantirebbe almeno un terzo posto per continuare il cammino europeo in un Europa League anche quella molto competitiva.

PRIMA FASCIA

1 UEL Eintracht

2 Man City

3 Real Madrid

4 Milan

5 Bayern

6 PSG

7 Porto

8 Ajax

SECONDA FASCIA

1 Liverpool 134.000

2 Chelsea 123.00

3 Barcellona 114.000

4 Juventus 107.000

5 Atletico 105.000

6 Siviglia 91.000

7 Lipsia 83.000

8 Tottenham 83.000

TERZA FASCIA

1 Borussia 78.000

2 Salisburgo 71.000

3 Shakhtar 71.000

4 Inter 67.000

5 Napoli 66.000

6 Benfica 61.000

7 Sporting 55.500

8 Bayer Leverkusen 53.000

QUARTA FASCIA

1 Rangers 50.250

2 Dinamo Zagabria 49.500

3 Marsiglia 44.000

4 Copenaghen 40.500

5 Brugge 38.500

6 Celtic 33.000

7 Viktoria Plzen 31.000

8 Maccabi Haifa 7.000

Il Napoli torna in Champions e per la settima volta nell'era De Laurentiis sarà al via nella fase a gironi. Le ultime due stagioni piuttosto deludenti in Europa hanno però fatto scendere il ranking del club azzurro (che tiene conto degli ultimi 5 anni) a quota 66.000 (ovvero il 25esimo posto in Europa) e nella prossima stagione non basterà per la seconda fascia. Il Napoli di Spalletti al sorteggio dei gironi di oggi partirà dalla terza fascia con alte probabilità di un girone molto complesso, anche se come ogni anno non mancano delle possibilità favorevoli che però i partenopei storicamente non hanno quasi mai pescato. (Qui le 4 fasce).