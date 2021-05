RILEGGI LIVE - Spezia-Napoli 1-4, poker con un super Osimhen

Finsce qui. Gli azzurri si impongono per 4-1 al Picco di La Spezia, Napoli secondo in classifica!

16.49 - Concessi 4' di recupero.

90' - Triangolazione Mario Rui-Demme, il porghese calcia con un tocco sotto, palla troppo debole tra le braccia di Provedel.

83' - Ultimo cambio nel Napoli: fuori l'uomo del match Osimhen, dentro Petagna.

80' - LOZANO!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Lancio per Osimhen, controllo e palla per l'accorrente Lozano che buca Provedel. Rete prima annullata per fuorigioco da Irrati, su segnalazione del guardalinee, e poi convalidata dopo il check del Var. E' 1-4!

77'- Doppio cambio nello Spezia: fuori Agudelo e Estevez, dentro Saponara e Acampora.

76' - Quarto cambio nel Napoli: esce Politano, entra Lozano.

74' - Infortunio alla caviglia destra per Mertens! Il belga vuole restare in campo ma Gattuso lo sostituisce con Elmas per non correre rischi.

73' - Insigne premia il taglio di Politano con il giusto dosaggio nel passaggio, ma l'ex Inter ci mette troppo a calciare e viene murato.

69' - Doppio cambio nel Napoli: fuori Hysaj e Zielinski, dentro Mario Rui e Mertens.

68' - Secondo cambio dello Spezia: fuori Gyasi, dentro Farias.

65' - Giallo per Osimhen: entrata in ritardo su Ricci.

64' - Gol dello Spezia! Estevez di testa su un cross, Meret ha un buon riflesso e dice di no, ma sulla ribattuta per Piccoli la spinge in rete.

61' - Giallo per Vignati: entrataccia da dietro su Demme lanciato in cotropiede.

60' - Pala rubata dallo Spezia, Piccoli: calcia in area ma Manolas si oppone benissimo in scivolata, corner per lo Spezia.

58' - Giallo per Estevez per fallo tattico su Insigne.

57' - Politano! Ripartenza a razzo del Napoli: Politano fa 40 metri palla al piede, converge al centro e tira, la palla sfiora l'incrocio dei pali.

50' - Demme! Bella azione del Napoli in un fazzoletto dell'area dello Spezia, triangolo Insigne-Fabian, palla per l'inserimento di Demme che calcia di sinistro e trova pronto Prevedel sul primo che respinge.

46' - Primo cambio nello Spezia: fuori Verde, dentro Piccoli.

16.03 - Parte il secondo tempo.

15.46 - Concessi 2' di recupero.

43' - OSIMHEN!!! GOOOOOOOOOOOOOL!!! Insigne batte una punizione per l'inserimento lampo di Osimhen, controllo e botta sotto la traversa! E' 0-3! Rete convalidata dopo il check al Var: Osimhen era partito sul filo del fuorigioco.

42'- Gran palla di Insigne per Politano in area che controlla spalle alla porta e calcia, tiro rimpallato da un difensore spezzino.

36' - Politano punta due difensori e viene fermato con un fallo a pochi centimetri dallo spigolo dell'area di rigore. Sulla punizione lo stesso esterno azzurro calcia troppo alto.

33' - Giallo per Ricci per una brutta entrata su Politano che si involava sulla fascia sull'azione precedente.

32' - Contropiede del Napoli, da destra a sinistra, Hysaj prova il tiro a giro, palla di poco alta.

31' - Il Napoli controlla senza correre rischi.

22' - OSIMHEN!!! GOOOOOOOL GOOOOOOOOOL!!! Lancio di Zielinski per Osimhen, scatto fulmineo del nigeriano, destro sul primo palo per lo 0-2!

18' - Scintille in campo tra Osimhen e Vignali. Interviene Irrati a sedare gli animi, senza estrarre cartellini.

15' - ZIELINSKI!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Lancio lungo per Osimhen, scarico per Politano che premia la sovrapposizione di Di Lorenzo, cross basso per l'inserimento in area per Zielinski che fa secco Provedel!

11' - Osimhen! Il centravanti azzurro ruba il pallone a Vignali e parte palla al piede: gran tiro dal limite dell'area, tiro di poco fuori.

8' - Tiro-cross basso di Politano, semplice per Provedel che blocca.

6' - Lancio lungo di Demme per Osimhen, anticipato dall'uscita di Provedel con i piedi

5' - Giallo per Hysaj: tocco in ritardo sulla gamba di Verde.

4' - Spunto personale di Politano sulla destra: primo corner per il Napoli. Sul cross dalla bandierina Fabian viene anticipato di testa.

2' - Il Napoli prova a fare la partita con lo Spezia che aggredisce.

15.01 - Partiti!

14.56 - Squadre in campo

14.45 - Le squadre hanno ultimato il riscaldamento

14.35 - Matteo Ricci, centrocampista dello Spezia, prima della sfida contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Ci crediamo. Abbiamo dimostrato in campionato di poter fermare le grandi qui, l'abbiamo fatto con Milan e Inter. Il Napoli è uno squadrone, ha dei campioni in organico, ma noi dobbiamo fare la nostra gara. I nostri tifosi ci sono sempre vicini, non è la prima volta che ci accolgono così calorosamente allo stadio".

13.55 - FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso vara tre cambi rispetto all'ultima gara col Cagliari. Tra i pali, nonostante il recupero di Ospina, confermato Meret. Al centro della difesa Rrahmani sostituisce l'infortunato Koulibaly, sugli esterni confermati Di Lorenzo e Hysaj. A centrocampo la coppia è di nuovo composta Fabian e Demme. In avanti Politano torna a prendersi il posto da titolare, a completare i tre dietro la prima punta Zielinski e Insigne. Centravanti è di nuovo Osimhen, preferito ancora a Mertens. Nello Spezia c'è Agudelo falso nove. Di seguito le formazioni ufficiali.

SPEZIA (4-3-3) Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Agudelo, Gyasi. All. Italiano

NAPOLI (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.

13.45 - Come preannunciato negli scorsi giorni i tifosi dello Spezia si sono radunati nel pre-partita della gara contro il Napoli. I supporters spezzini hanno salutato l'arrivo della squadra di casa all'esterno dello stadio Picco con fumogeni e cori. Esposto lo striscione: “Con voi anche all'Inferno!". Di seguito le immagini.

A guidare l'attacco ci sarà ancora una volta Victor Osimhen. Il nigeriano viaggia ad un gol ogni 93' al ritorno dall'ultimo infortunio e sarà titolare sia per lo stato di forma eccezionale, a differenza di un Mertens apparso poco brillante, ma anche perché c'è bisogno di grande allungo e profondità per punire la linea altissima dello Spezia. Per il resto due sono i cambi certi per Gattuso: Politano a destra per Lozano, nel terzetto dietro Osimhen con Zielinski ed Insigne, e Rrahmani che agirà in coppia con Manolas considerando l'infortunio di Koulibaly e la positività di Maksimovic. I dubbi riguardano il laterale sinistro, ma Hysaj è ancora in vantaggio su Mario Rui, ed il portiere con Ospina che ha svolto due allenamenti in gruppo ed insidia Meret.

E' il giorno della prima di quattro finali. Il Napoli, padrone del proprio destino nella corsa Champions, è di scena sul campo dello Spezia per dimenticare il pari beffardo col Cagliari e prendere l'intera posta in palio nella prima delle quattro sfide restanti da vincere per avere la garanzia matematica del ritorno nell'Europa che conta. La sfida però non è da sottovalutare: per qualche campanello d'allarme per quanto riguarda il piano fisico ed anche dell'atteggiamento, decisamente rinunciatario nel finale del match col Cagliari, ma anche perchè lo Spezia di Italiano - allenatore molto apprezzato da De Laurentiis - in casa ha battuto il Milan e fermato l'Inter, senza mai rinunciare a giocare in modo propositivo, mettendo in mostra grande organizzazione e coraggio nella pressione alta e nell'uscita dal basso.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Spezia-Napoli!