Rinnovo Kvaratskhelia, Cds: "ADL e Manna sono già in Germania con Grassani e Chiavelli"

Ieri Kvara ha conquistato gli ottavi con la Georgia a Euro 2024 e a fine partita ha risposto alle parole di Conte sul suo futuro

Comincia la missione in Germania del Napoli. Come riferisce l'edizione online del Corriere dello Sport, questa mattina alle 7 il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna, l'amministratore delegato Andrea Chiavelli e l'avvocato Mattia Grassani sono partiti per incontrare Khvicha Kvaratskhelia. Sul piatto il tema rinnovo di contratto. Il Napoli vuole blindare il campione georgiano.

Ieri Kvara ha conquistato gli ottavi con la Georgia a Euro 2024 e a fine partita ha risposto così alle parole di Conte che in conferenza stampa lo aveva blindato: "Conte ha detto che resto? Non lo so ancora, lo rispetto perché è uno dei migliori allenatori al mondo ma voglio prendermi ancora un po’ di tempo per decidere. Io rispetto Napoli, amo Napoli ma ancora non so dare una risposta certa sul mio futuro”.