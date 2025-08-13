Ritorno di fiamma: sondaggio per Sudakov, ma ci sono due valutazioni sull'ucraino

Riaccesi i contatti per l'ucraino Giorgi Sudakov dello Shakhtar. Questa è la notizia rilanciata dall'edizione odierna del Corriere dello Sport sul calcioimercato del Napoli: "Una vecchia storia, un nome in orbita Napoli da un anno e mezzo: la prima offerta a gennaio 2024, poi flirt a più riprese fino ai giorni nostri. Su Sudakov, però, c'è anche il Benfica: e fa sul serio.

Del resto si tratta di un giocatore giovane (ha 22 anni) e interessante per tanti club: mezzala di qualità capace di giocare anche sulla trequarti, gol e assist sul carnet, l'esperienza internazionale maturata a Donetsk nell'ultima Champions. Un certo appeal, insomma, che non lascia indifferente il Napoli da tempo. Ma bisogna valutare innanzitutto i costi, e dunque la fattibilità dell'affare, e soprattutto la funzionalità tecnico-tattica.