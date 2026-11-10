Cessioni Napoli, a gennaio 2 uscite quasi certe. E rischiano 2 titolarissimi

Calciomercato Napoli, le mosse del ds Manna. Allegri in attesa di rinforzi, ma prima le cessioni

Il mercato del Napoli si prepara a entrare nel vivo. A gennaio il club potrebbe intervenire in maniera significativa, con diversi investimenti per provare a rilanciare la squadra sotto la guida di Massimiliano Allegri. Non sono esclusi movimenti importanti sia in entrata sia in uscita, con possibili decisioni anche a sorpresa. Tra i temi principali ci sono le situazioni di alcuni giocatori che, per motivi differenti, potrebbero lasciare gli azzurri già nella prossima finestra di mercato.

Lucca e Lang, futuro sempre più incerto

Come riferisce il Corriere dello Sport, in edicola oggi, le posizioni di Lorenzo Lucca e Noa Lang sarebbero particolarmente delicate. L'attaccante è ancora fermo a zero gol e sta attraversando un momento complicato, reso ancora più difficile dai fischi arrivati dagli spalti. Situazione diversa, ma altrettanto complessa, per Lang, finito al centro della contestazione del pubblico durante la gara di domenica, accompagnata da cori offensivi e inviti a cambiare squadra. Secondo il quotidiano, appare difficile immaginare che entrambi possano proseguire la stagione a Napoli.

Anguissa e Lobotka, possibili sorprese in uscita

Non ci sono soltanto Lucca e Lang tra i nomi da monitorare. Anche le situazioni di Frank Anguissa e Stanislav Lobotka sarebbero in bilico. Il centrocampista camerunese, secondo il quotidiano, rischia di diventare un parametro zero a gennaio, mentre lo slovacco potrebbe prendere in considerazione una nuova esperienza davanti a un'offerta ritenuta adeguata. Quattro situazioni da seguire con attenzione, dunque, in vista di un gennaio che potrebbe ridisegnare in maniera significativa la rosa azzurra.