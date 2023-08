Romano: "Gabri ha detto sì! ADL ha aumenta l'offerta, affare più vicino: le cifre"

Gabri Veiga ha accettato il Napoli e De Laurentiis ha aumentato la propria offerta di 2-3 milioni rispetto ai 30 inizialmente offerti lunedì al Celta Vigo. Non c'è ancora l'accordo definitivo ma i club continuano a trattare con nuovi contatti previsti molto presto. A riferirlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano. Ecco il suo post:

Understand Napoli sent new formal bid to Celta Vigo for Gabri Veiga. Initial bid exclusively revealed was €30m — rejected on Monday 🇪🇸



Napoli have gone higher up to €32/33m with add-ons. No green light from Celta yet but talks continue.



Gabri Veiga already accepted Napoli. pic.twitter.com/cNRF1lpkya