Rrahmani, fatta la scelta definitiva per l'Inter: l'annuncio del Cds
Niente rischi nel bel mezzo del tour de force con ancora cinque partite in due settimane: Amir Rrahmani non ci sarà domani contro l’Inter. Rientro rimandato alla prossima partita, quella di martedì a Lecce. Prudenza è la parola chiave, risponde alla strategia solita del Napoli quando ci sono infortuni. Nessuna fretta per i recuperi, soprattutto quando il calendario è così ingolfato e ricco di impegni.
Rrahmani dunque salterà la sua nona partita di fila dopo la lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra nella prima sosta per le nazionali a settembre e il successivo stop dopo la panchina con il Pisa. Due su due da titolare a inizio stagione, poi adios. Ma il ritorno in campo è molto vicino. Domani, però, Conte dovrà ancora una volta rinunciare al suo centrale. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Inter
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro