Rrahmani, fatta la scelta definitiva per l'Inter: l'annuncio del Cds

Niente rischi nel bel mezzo del tour de force con ancora cinque partite in due settimane: Amir Rrahmani non ci sarà domani contro l’Inter. Rientro rimandato alla prossima partita, quella di martedì a Lecce. Prudenza è la parola chiave, risponde alla strategia solita del Napoli quando ci sono infortuni. Nessuna fretta per i recuperi, soprattutto quando il calendario è così ingolfato e ricco di impegni.

Rrahmani dunque salterà la sua nona partita di fila dopo la lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra nella prima sosta per le nazionali a settembre e il successivo stop dopo la panchina con il Pisa. Due su due da titolare a inizio stagione, poi adios. Ma il ritorno in campo è molto vicino. Domani, però, Conte dovrà ancora una volta rinunciare al suo centrale. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola