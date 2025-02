Ufficiale Saint-Maximin sempre più vicino? Mourinho non lo convoca per Fenerbahçe-Rizespor

Allan Saint-Maximin sembra essere ad un passo dal Napoli! L'attaccante francese, che in queste potrebbe rescindere il suo contratto con il Fenerbahçe per poi essere girato in prestito dall'Al Ahli al Napoli, non è stato convocato da José Mourinho per il match delle 17 contro il Çaykur Rizespor. Di seguito la formazione ufficiale con i disponibili in panchina del Fenerbahçe.