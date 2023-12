Samardzic si avvicina al Napoli: indizio di mercato dal campo, le ultime

Lazar Samardzic si avvicina al Napoli. E' lui il principale obiettivo per il centrocampo dopo l'addio di Elmas e anche in previsione dell'addio di Zielinski

Il centrocampista serbo piace da tempo al club di De Laurentiis che nelle ultime ore ha approfondito i discorsi col suo entourage per convincerlo ad accettare subito. Nessun problema con l'Udinese che sarebbe disposto ad accettare i 25 milioni di euro derivanti dalla cessione del macedone. Da concordare la parte fissa e quella relativa ai bonus, ma i bianconeri aprono all'addio e la panchina di oggi col Bologna (appena 10' in campo nel finale per il 2022) è l'ennesima conferma della possibile cessione già a gennaio del calciatore.