Sampdoria-Napoli 0-2, le pagelle: belva Osimhen! Mario Rui pennella, Kvara appannato, Elmas sfrutta l'occasione

Le pagelle di Sampdoria-Napoli 0-2

Mario Rui 7 - Solita pennellata per Osimhen, per un asse ormai consolidato e che sembra irrinunciabile. Difende, costruisce, si propone in sovrapposizione e prende anche tante botte esaltandosi nella lotta. Chiude con addirittura 124 tocchi, di gran lunga più di ogni altro compagno.

Kim 6,5 - Diversi interventi di puro strapotere fisico ed un colpo di testa a murare Gabbiadini perché nella prima fase di gara la Sampdoria si vede diverse volte. Esce all'intervallo, probabilmente per un leggero problemino (dal 45' Rrahmani 6 - La Samp nella ripresa si vede raramente in zona offensiva, ma in quelle poche occasioni non sbaglia nulla)

Di Lorenzo 6 - Un erroraccio ad inizio gara, qualche imprecisioni di troppo per uno come lui ma poi esce fuori alla distanza e accompagna l'azione quando può.

Anguissa 6,5 - Tutta un'altra prova rispetto a Milano. Parte subito forte e si procura il rigore dopo un corpo a corpo. Vince tutti i duelli, costruisce e si inserisce e con l'uomo in più è ancora più evidente il dominio sugli avversari anche se esce poi stremato (dal 65' Ndombele 6 - Un po' di freschezza sulle poche ripartenze della Sampdoria, ma poi manca un po' al tiro e all'ultimo passaggio)

Lobotka 6,5 - Sale di livello lo slovacco e ne beneficia tutta la squadra. La Samp prova a prenderlo all'uomo, ma lui riesce a sbucare più basso o più alto intendendosi a meraviglia con Anguissa. Nella ripresa ovviamente domina contro un avversario tutto lì dietro in balia.

Elmas 7 - Sfrutta l'occasione, trasformando il rigore che chiude la gara, ma al di là del tiro dal dischetto - impeccabile - convince in entrambe le fasi e rispetto a Zielinski sembra meno piatto inserendosi con continuità e pungendo sempre in area di rigore (dall'88' Raspadori sv)

Politano 6 - Si fa parare il rigore ad inizio gara che complica parecchio l'inizio dei suoi che ci mettono un po' a riprendere in mano la partita. Per il resto qualche buona sterzata, diversi suggerimenti al centro e poi alla lunga perde lucidità (dal 62' Zielinski 6 - Alimenta il giro palla, senza particolari sussulti e non riesce ad arrivare il tiro nonostante la fitta rete di passaggi)

Osimhen 7,5 - Rieccolo: ha più rifornimenti e conferma di essere una forza della natura. Al primo pallone in area anticipa tutti e sblocca il risultato, poi va via in velocità e viene steso conquistando una preziosa superiorità numerica. Le giocate che decidono a tutti gli effetti una gara che poteva complicarsi.

Kvaratskhelia 6 - Qualche giocata d'alto livello non manca ed è difficile valutarlo negativamente, ma in tante situazioni non ha la lucidità nella scelta finale e nell'ultimo tocco per i compagni o per andare al tiro. Sfiora il gol con un diagonale dopo una falcata da area ad area (dal 62' Lozano 6 - Dà più ampiezza, nuove energie e diversi palloni al centro)