Scontri in autostrada, c'è aria di stangata: possibile divieto trasferta fino a fine stagione

Scontri, fermi, sequestri. È stata un’altra domenica di follia sulle autostrade italiane, il nuovo palcoscenico scelto dagli ultrà per le loro intollerabili scorribande. Lo sottolinea l'edizione odierna di Repubblica, che prevede provvedimenti severe per i tifosi di Lazio e Napoli: "Non è bastata la stangata del ministero dell’Interno, che appena cinque giorni fa aveva vietato fino al termine della stagione le trasferte alle tifoserie di Roma e Fiorentina. A

Adesso rischiano infatti la stessa punizione quelle di Lazio e Napoli, con indagini in corso pure sul coinvolgimento negli incidenti di ieri dei sostenitori della Juve. Il bilancio è ancora provvisorio e le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini (materiale voluminoso), registrate dalle telecamere di sicurezza e dalle tv a circuito chiuso degli autogrill di mezza Italia. Dal sud al nord, dall’alba al tramonto. Gli episodi di violenza sono stati almeno tre. La guerriglia s’è spostata lontano dagli stadi, ma i provvedimenti dovranno essere lo stesso esemplari".