Scudetto, Cds: il calendario favorisce il Napoli, l'idea di Conte verso lo scontro diretto

Oggi alle 08:40

I numeri sono da parte di Antonio Conte per la corsa Scudetto. Quando s'è ritrovato al primo posto alla 23ª giornata, cinque volte su sei a fine stagione ha poi vinto il campionato. È successo al primo anno alla Juventus, ce l'ha fatta anche l’anno dopo, idem nella stagione 2013/2014 e s’è ripetuto al Chelsea. Al ritorno in Italia, sulla panchina dell'Inter alla 23esima era a pari punti con la Juve e poi non è riuscito a vincere lo scudetto, riuscendoci però l'anno dopo. Ora con il Napoli è a +3 proprio sull’Inter.



Secondo il Corriere dello Sport, il calendario, almeno sulla carta, un po' sembrerebbe aiutarlo: "Perché se domani il Napoli affronta l’Udinese, all’Inter tocca di nuovo la Fiorentina: vero, a San Siro, ma il 3-0 di giovedì è stato un bel campanello d’allarme.

Subito dopo, a Conte toccano due trasferte contro Lazio e Como. All’Inter, invece, la super sfida di Torino con la Juventus e quella in casa contro il Genoa. Prima dello scontro diretto, in settimana, la squadra di Inzaghi avrà anche il quarto di Coppa Italia contro la Lazio. Insomma, l’idea è di arrivare alla sfida del Maradona con un vantaggio superiore ai 3 punti attuali, per ridurre o addirittura evitare il rischio di sorpasso. Restano tre partite prima dello scontro diretto".