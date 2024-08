Ultim'ora Sky - Al-Ahli in pressing su Osimhen, previsto incontro con l’agente: ecco la possibile chiave

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha riferito le ultime sul futuro di Victor Osimhen.

“L’Al Ahli continua a tenere alto il proprio pressing sul nigeriano. Il Chelsea, che ha cominciato a muoversi in maniera ufficiale, ha fatto un’offerta bassa soprattutto sul discorso ingaggio del giocatore. Non c’è ancora un accordo tra Osimhen e l’Al-Ahli e tra il club saudita e il Napoli. Nelle prossime ore ci sarà un confronto diretto con l’agente del giocatore, visto che i dirigenti dell’Al-Ahli sono arrivati in Italia proprio per parlare di questo colpo.

L’offerta al giocatore potrebbe essere superiori ai 30mln all’anno e al Napoli superiore ai 70mln di euro. Però è una trattiva in essere, c’è già una presa di coscienza molto importante da parte del giocatore, fino a pochi fa l’agente aveva chiuso al campionato arabo. Andare a parlare non è solo un gesto di cortesia, c ’è la voglia di andare a controllare e vedere che tipo di offerta può arrivare. La chiave può essere una clausola d’uscita che potrebbe permettere a Osimhen, qualora ce ne fosse la possibilità, di tornare a giocare in Europa”.