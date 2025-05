Ultim'ora Sky - Conte colpito dall’atmosfera di oggi: può cambiare idea. Stasera cena Scudetto

vedi letture

Nel corso di Sky Sport 24, l’inviato da Napoli Massimo Ugolini ha parlato del futuro di Antonio Conte: “Ieri le percentuali di restare al Napoli sarebbero state 80-20%, ora la percentuale di rimanere è un po’ aumentata perché Conte è rimasto profondamente colpito da quanto ha visto oggi. Tutti quanti stanno facendo un martellamento continuo per farlo restare: Oriali, Lukaku ma anche il capitano Di Lorenzo, che fu convinto da Conte a rimanere un anno fa. E’ comunque difficile, però certamente qualcosa potrebbe essere cambiato dopo questo pomeriggio.

Domani ci sarà l’incontro con il papa, questa sera a Posillipo cena scudetto con tutta la squadra e il presidente De Laurentiis e tutto lo staff. Poi ci sarà l’incontro tra il tecnico e De Laurentiis, nel quale Conte presenterà il suo progetto e la sua visione per far crescere il club. Non è detto che sia così distante da quella del presidente, i rapporti sono ottimi, quasi familiari. Anche questo aspetto potrebbe essere importante per vincere le resistenze che sembravano insormontabili non più di 24 ore. E’ ancora più no che sì, ma questa atmosfera unica di oggi pomeriggio potrebbe aver intaccato le convinzioni di Conte. Aspettiamo le prossime ore, le cose verranno discusse probabilmente a Roma tra domani e dopodomani. All’incontro tra l’allenatore e il presidente parteciperanno ovviamente anche l’ad Chiavelli e il ds Manna”.