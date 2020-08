Sky - Gabriel, Napoli ed Arsenal arrivati a 30mln: si inserisce lo United, ma entro 48 ore la scelta

Il nome di Gabriel Magalhaes è quello che sta in casa Napoli continua ad essere riproposto in maniera costante negli ultimi giorni. Napoli ed Arsenal sono le squadre che stanno lavorando sul difensore (come confermato oggi dal presidente del Lille), e nelle prossime ore potrebbero arrivare novità decisive per il futuro del brasiliano.

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ha dato le ultime attraverso il suo sito ufficiale: "Ad oggi l'Arsenal sembra avanti con un'offerta da 26 milioni di euro più 4 di bonus, la stessa presentata dal Napoli. Ma oggi su Gabriel è piombato anche il Manchester United che, però, chiede qualche giorno. Una vera e propria asta, ma con tempi stretti: Gabriel, infatti, vorrebbe decidere entro 48 ore. Nel weekend, dunque, potrebbero esserci ulteriori sviluppi".