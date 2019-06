Sky - Il Napoli non molla Rodrigo: Mendes lavora per abbassare il prezzo, le ultime

Il Napoli tiene l'attenzione alta per Rodrigo Moreno (28), attaccante del Valencia. Ne ha parlato anche Gianluca Di Marzio, nel corso della trasmissione 'Calciomercato l'originale': "Non c'è solo Duvan Zapata in orbita Napoli: il club azzurro valuta anche Rodrigo, Jorge Mendes spinge col Valencia per abassare il prezzo: dai 120mln di clausola siamo a 70 mln piu bonus".