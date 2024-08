Ultim'ora Sky - Lukaku-Napoli, ci siamo! Offerti 30mln e percentuale sulla rivendita

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 19:57 In primo piano

E' sempre più vicina alla conclusione la trattativa tra Napoli e Chelsea per Romelu Lukaku. Dopo i colloqui di ieri, gli azzurri hanno proseguito in giornata i discorsi con il Blues per acquistare l'attaccante belga e regalare al più presto ad Antonio Conte il suo nuovo centravanti, con Osimhen che sarà ancora da piazzare.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, il Napoli si sente adesso molto fiducioso di poter ricevere il sì definitivo del Chelsea. L'offerta avanzata dagli azzurri è della cessione a titolo definitivo versando 30 milioni di euro per il cartellino di Lukaku, più una percentuale sulla futura rivendita. Dunque niente prestito con obbligo di riscatto come aveva proposto inizialmente la dirigenza partenopea, che è andata incontro ai Blues che hanno a disposizione un numero limitato di prestiti.