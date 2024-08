Rai - Il Napoli va incontro al Chelsea e cambia formula: ecco l'ultima offerta

Il Napoli prosegue la trattativa con il Chelsea per Romelu Lukaku. Il club azzurro ha formulato una nuova offerta. Il Napoli ha proposto l'acquisito a titolo definitivo rispetto al prestito col riscatto rifiutato dal Chelsea. Il club inglese ha a disposizione altri due slot per i prestiti e non vogliono bruciarlo per Lukaku. Le cifre: 30 mln più bonus pagabili in 3 anni. Si attende la risposta del Chelsea. A riportarlo è Ciro Venerato al Tg Sport della Rai.