Sky - Napoli-James, Mendes tratta col Real per il prestito con diritto: per Ancelotti è anche mezzala

Il Napoli è su James Rodriguez e a lavorare l'operazione è il suo agente Jorge Mendes. Di solito - riferisce Sky Sport - quando il potente manager tratta per un'operazione poi questa si concretizza. Il Napoli preferirebbe un prestito oneroso con diritto di riscatto e resta da capire se il Real invece insisterà sull'addio a titolo definitivo per circa 42mln. Da battere anche una numerosa concorrenza, ma il Napoli ha il vantaggio di avere Ancelotti che ha un grande rapporto col giocatore che con lui può rivestire più ruoli e per Ancelotti anche da mezzala oltre che da attaccante.