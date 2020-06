Sky - Rinnovo Mertens, scambio di documenti in corso tra il belga e il Napoli: firme in arrivo

Ormai ci siamo, Dries Mertens è pronto a mettere nero su bianco sul contratto che lo legherà al Napoli fino al prossimo giugno 2022. La redazione di Sky Sport fa sapere che è in corso lo scambio di documenti tra i legali del belga e il Napoli per il nuovo contratto. L'accordo è totale per un biennale più opzione, le firme sono in dirittura d'arrivo.

I DETTAGLI DEL NUOVO CONTRATTO - Come riferisce Sky Sport al belga andranno due milioni e mezzo al momento della stipula del nuovo contratto, un biennale da quattro milioni annui più bonus (l’ingaggio stagionale sfiorerà i 5 milioni), questa la base del nuovo accordo che legherà le parti fino al 2022.

L'OPZIONE - Sui contratti, però, sarà aggiunta anche un’opzione per un ulteriore anno che, se usata, potrebbe trattenere l’attaccante a Napoli fino al 2023. Manca ancora la firma del giocatore, ma sta per arrivare: questione di ore, infatti, per l’ufficialità del nuovo accordo con la documentazione necessaria ormai completata tra i legali delle parti e l’espletamento di ogni formalità negli ultimi giorni.

GATTUSO FONDAMENTALE - Un ruolo fondamentale per la decisione di Mertens l’ha avuta il tecnico Gennaro Gattuso che l’ha reso protagonista dal suo arrivo a dicembre: l’allenatore ha spinto perché il Napoli e De Laurentiis facessero un passo in più verso il calciatore, ancora fondamentale nei piani della squadra azzurra