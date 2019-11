Sky - Ritorno al passato? Ancelotti pensa al cambio modulo per uscire dalla crisi: riflessioni sul 4-3-3

Per accompagnare il Napoli fuori dalla crisi profonda che sta vivendo nell'ultimo periodo Carlo Ancelotti sta accarezzando l'idea di cambiare l'assetto della sua squadra. Al di là delle questioni extra-campo, gli azzurri stanno stentando sul rettangolo verde, dal punto di vista del gioco e da quello dei risultati. Per questo, stando a quanto riferito da Sky Sport, l'allenatore azzurro sta sviluppando in questi giorni una riflessione sul modulo.

SI PASSA AL 4-3-3? Ovviamente il tutto dovrà trovare riscontro poi nella prossima partita, tra due settimane, dopo la sosta. Intanto Carletto sta pensando ad un 4-3-3, un ritorno al passato (pre-Ancelotti) per il Napoli dunque. Un modo per migliorare il gioco, una soluzione tattica diversa per trovare la svolta.