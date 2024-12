Sky - Sondaggio per Fazzini: la Lazio resta in vantaggio ma il Napoli prova ad inserirsi

Oggi alle 15:10

Il Napoli ha chiesto informazioni per Jacopo Fazzini. Il centrocampista dell’Empoli è seguito anche dalla Lazio che però non è l’unica squadra interessata al suo cartellino.

I biancocelesti stanno infatti ancora discutendo sulla formula con i toscani e nel frattempo - riferisce Sky Sport - anche il Napoli ha fatto un sondaggio per il classe 2003. Gli azzurri sono infatti alla ricerca di un centrocampista che possa sostituire Folorunsho, cercato dalla Fiorentina. Per il momento la Lazio resta in vantaggio ma il Napoli vuole farsi trovare pronto, da qui il sondaggio.