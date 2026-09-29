Sorpresa Allegri: pensa a due centravanti atipici per far riposare Hojlund

Massimiliano Allegri starebbe valutando anche soluzioni alternative nel caso in cui Lorenzo Lucca non dovesse offrire sufficienti garanzie. L’obiettivo è quello di gestire al meglio le energie di Rasmus Højlund e concedergli qualche turno di riposo, evitando di caricarlo di un minutaggio eccessivo. Secondo quanto riportato oggi da Il Mattino in edicola, tra le opzioni prese in considerazione dall’allenatore ci sarebbero anche Antonio Vergara e David Neres, entrambi utilizzabili nel ruolo di falso nove.

Vergara o Neres come falso nove

Una soluzione tattica che permetterebbe ad Allegri di modificare l’assetto offensivo e, allo stesso tempo, di dare respiro a Højlund. Molto dipenderà però dalle risposte che arriveranno da Lucca nelle prossime settimane: se l’attaccante riuscirà a garantire rendimento e continuità, potrà rappresentare una valida alternativa al danese. In caso contrario, il tecnico potrebbe puntare maggiormente su soluzioni differenti, con Vergara e Neres pronti a ricoprire un ruolo importante nelle rotazioni offensive del Napoli.