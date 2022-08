Sorpresa tra i pali? Navas o Kepa possono saltare per un motivo

Il Napoli che batte il Verona pensa anche e ancora al mercato dovendo rinforzare l'organico. Il tema portiere resta di grande attualità

Il Napoli che batte il Verona pensa anche e ancora al mercato dovendo rinforzare l'organico. Il tema portiere resta di grande attualità, dopo Sirigu è in programma l'arrivo di un altro numero uno, il titolare nelle idee di Spalletti, ma non sono escluse sorprese, anzi al momento la permanenza di Meret è un'ipotesi concreta.

Il motivo? La difficoltà a cederlo o a darlo in prestito altrove. L'arrivo di un nuovo portiere è legato all'uscita del friulano che non potrebbe restare da terzo, dunque il Napoli valuta nuove opzioni per lui dopo che è saltato lo Spezia - volendo ci sarebbe il Torino - e parallelamente lavora a Navas, il favorito, oppure Kepa. Ma non è l'accordo economico il grande problema, semmai la posizione di Meret. Che intanto, senza novità, sarà titolare anche col Monza...