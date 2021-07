Spalletti ha chiamato Emerson Palmieri? La risposta in conferenza: "Possibile sia avvenuto"

La prima scelta del Napoli per la fascia sinistra di difesa è senza dubbi Emerson Palmieri del Chelsea, con il contratto in scadenza tra un anno ed ex calciatore di Luciano Spalletti alla Roma. L'allenatore di Certaldo, durante la conferenza stampa di presentazione, ha risposto a precisa domanda sull'esterno della Nazionale. "Se gli ho telefonato per fargli i complimenti? A questa domanda non posso rispondere... Ma è possibile che sia avvenuta questa cosa (ride, ndr)".