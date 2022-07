Spalletti saluta Dimaro: "Ci siamo sentiti a casa, a disposizione tutto per iniziare l'anno nel modo giusto"

Luciano Spalletti, al termine dell’allenamento odierno, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ufficio stampa del Trentino.

Mister, a Napoli aveva detto che qui mancava solo il Vesuvio per essere perfetto, come giudica il ritiro e l’accoglienza?

“Ci fosse stato il Vesuvio, sarebbe stato magnifico! Ci siamo sentiti come a casa, siamo stati molto bene, l’accoglienza del sindaco Lazzaroni con Tito e Riccardo Rosatti, con tutta la gente della Val di Sole e del Trentino ci hanno trasferito questo loro entusiasmo e disponibilità nel metterci a disposizione tutte le cose che ci volevano per trovare poi i watt per iniziare il campionato nella maniera giusta”.