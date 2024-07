Spinazzola è il secondo colpo di Manna: svelato lo stipendio che ha accettato

In attesa di definire l'arrivo di Alessandro Buongiorno, il Napoli ha chiuso per Leonardo Spinazzola. Come scrive il Corriere dello Sport, due anni di contratto e 1,8 milioni a stagione per l'ex esterno della Roma, ora svincolato.

COSA DICEVA IERI SKY

Il Napoli ha preso Leonardo Spinazzola. L’accordo è stato raggiunto pochi minuti fa. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, nel corso di 'Calciomercato l'originale’, è fatta per l'arrivo dell’esterno svincolato dopo l’ultima esperienza alla Roma. Firmerà un contratto di due anni con il club azzurro.