Sportitalia - James in prestito per prendere la stella Pépé: pronti 55mln più Ounas, contatti avviati da tempo

Il Napoli vuole James in prestito per un motivo molto semplice. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà di Sportitalia, il club partenopeo s'è inserito nell'asta internazionale ed ha intenzione di offrire circa 60mln di euro ed una contropartita per Nicolas Pépé, classe '95 del Lille e nuova stella del calcio europeo.

Attraverso il suo sito, Alfredo Pedullà ha fornito ulteriori dettagli: "Nicolas Pepé è un talento straordinario, stella del Lille e destinato ad andar via. Il suo sogno sarebbe quello di andare in Premier, ma il suo agente ha ammesso recentemente di aver avuto contatti anche in serie A. Il Napoli ci lavora da tempo, ancor prima di entrare nel vivo per James Rodriguez con le difficoltà sorte per il veto di Florentino Perez di aprire al prestito con inserimento dell’Atletico Madrid. C’è stata una frase illuminante di De Laurentiis che recentemente ha detto: “Al limite i soldi li spendo per un attaccante più giovane”. Pepé è in questa mini lista: è del ’95, in rampa di lancio, con ulteriori margini di crescita. Il Napoli ha pensato di mettere 50-55 milioni sul piatto più il cartellino di Ounas che piace al Lille e a quasi tutti i club francesi. Per ora è una traccia, comunque da seguire, tenendo conto della concorrenza".