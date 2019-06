SSC Napoli tuona: "Bufala della Gazzetta, Ancelotti non ha dato ok a cessione Insigne ed Allan. Verranno valutate solo offerte degne del loro valore"

"Carlo Ancelotti avrebbe dato il suo ok per le cessioni di Allan (al Psg per 65 milioni) e per Lorenzo Insigne (valutato 70 mln)". Questo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, notizia che la SSC Napoli ha voluto immediatamente smentire con un comunicato diffuso via Twitter: "La Gazza scrive che Ancelotti avrebbe detto Ok alla vendita di Allan e Insigne. Possiamo definirla la prima grossa bufala della stagione. I giocatori del Napoli non sono in vendita. E non è arrivata nessuna offerta degna del loro valore. Se dovessero arrivare verranno valutate".

