"Sto bene", Koulibaly tranquillizza Gattuso e lo staff medico: è pronto per giocare e non rientrerà prima

"Sto bene", e via a fare gli scongiuri. Ma Kalidou Koulibaly ha già tranquillizzato il Napoli dopo la lussazione ad un dito della mano. Nulla di grave, insomma, tant'è che l'ipotesi di un rientro anticipato dall'Africa è rientrata. Anzi, stando a quanto fa sapere l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il difensore è già pronto a giocare la prossima partita col suo Senegal:

"Koulibaly ha tranquillizzato lo staff medico del Napoli e Gattuso, la lussazione ad un dito della mano è un ostacolo di poco conto, Kalidou sta bene, ieri contro il Congo non avrebbe comunque giocato perché era squalificato. Koulibaly non torna a Napoli prima dei programmi previsti, resta in Nazionale perché martedì potrebbe anche giocare contro Eswatini, lo deciderà insieme ad Aliou Cissè, il ct del Senegal che ha in tasca già la certezza aritmetica della qualificazione alla prossima Coppa d’Africa".