Super-Olivera: insostituibile per Conte ed è partita la trattativa per il rinnovo del contratto

Dalla celeste dell'Uruguay all'azzurro del Napoli. Mathias Olivera corre da una parte all’altra del mondo e poi va subito in campo senza avvertire l’affanno e il peso di un viaggio infinito. Lo rimarca quest'oggi il Corriere dello Sport per elogiare il rendimento e la crescita del laterale di Antonio Conte che s'è confermato anche contro la Rom,a nonostante il rientro al giovedì, allenandosi subito dopo il ritorno dall'Uruguay senza accusare la fatica ed il fuso orario,

Olivera è sicuramente tra le rivelazioni di questa stagione. Il featuring a distanza tra Conte e Bielsa ha regalato al Napoli un giocatore totale, esterno oppure terzino, due giocatori in uno con generosità, maturità e grande freschezza atletica. Già un insostituibile per Conte ed infatti il Napoli lavora al suo rinnovo di contratto. L'attuale è in scadenza 2027 ed i dialoghi sono in corso tra le parti per l’intesa.