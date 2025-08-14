Svolta Juanlu, Rai: entourage più ottimista, entro domattina si può chiudere

"Abbiamo qualche speranza in più rispetto a ieri". Queste le dichiarazioni che arrivano da Siviglia riportate sul sito Rai dal giornalista Ciro Venerato. "L'entourage di Juanlu attende col fiato sospeso la decisione del Siviglia attesa tra stanotte e domattina. Certezze nessuna, ma evidentemente qualcosa è mutato in queste caldissime ore spagnole. Un pizzico di ottimismo fa capolino dopo giorni di incertezze. Il finale è ancora da scrivere ma il moderato ottimismo palesato dall'entourage poco fa è un primo tassello. Poi va completato il mosaico", ha detto.

Dunque entro domattina novità. Il Napoli d'altronde non avrebbe aspettato oltre. Entro Ferragosto vuole una risposta definitiva. Juanlu oppure altri nomi. Di sicuro, lo spagnolo - che ha già detto sì agli azzurri - non cambia idea: o si trasferisce alla corte di Conte oppure resterà in Liga.