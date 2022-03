"Ti aspetto sabato", Mancini chiama Insigne: è già stato 'convocato' per i play-off

Roberto Mancini chiama Lorenzo Insigne. Lo aspetta per la sfida alla Macedonia. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

Roberto Mancini chiama Lorenzo Insigne. Lo aspetta per la sfida alla Macedonia. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Una telefonata, appunto, si legge, "è quella che gli ha fatto il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini all’inizio della settimana. E, come recitava un vecchio spot, una telefonata “ti allunga la vita”. Nel senso che in un momento delicato Lorenzo ha sentito la stima del suo c.t. che gli ha chiesto di volare a Coverciano: lo aspetta già sabato sera. Per cui subito dopo la partita con l’Udinese, il capitano del Napoli si trasferirà subito a Firenze per calarsi nel clima della Nazionale per andarsi a prendere quel Mondiale che Insigne ha vissuto quasi di striscio, in Brasile nel 2014 da esordiente".