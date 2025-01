Tmw - Garnacho, lo United cala le pretese: distanza di 10mln tra le parti!

Tra Alejandro Garnacho e il Napoli ballano 10 milioni. Questa è la cifra - secondo quanto raccolto da TMW - che separa al momento Napoli e Manchester United per il talento argentino. Quello del classe 2004 infatti è il nome in pole per sostituire Khvicha Kvaratskhelia, ormai prossimo al trasferimento al Paris Saint-Germain per 70 milioni di euro circa (l'arrivo probabilmente stasera a Parigi, domani le visite mediche).

Nuovi contatti. L'offerta del Napoli al Manchester United per Garnacho - ad ora - è di 45 milioni. Come detto, la richiesta dei Red Devils si assesta sui 55. Quindi, una differenza di 10 milioni che potrebbe anche essere risolta a metà strada tra le pretese del club inglese e i soldi messi sul piatto da quello partenopeo. Nonostante l'apertura del giocatore ad un possibile trasferimento al Napoli, lo United per ora resta fermo sulla sua valutazione: tra oggi e domani previsti nuovi contatti per provare a trovare la quadra.