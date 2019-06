TMW - Napoli-Manolas, il punto sull'accordo: ingaggio da 3,5mln ed ora si tratta con la Roma

Trattativa in corso per Kostas Manolas. Il Napoli per sostituire Raul Albiol, ormai a un passo dal Villarreal, ha messo nel mirino il difensore greco legato alla Roma da altri tre anni di contratto, ma soprattutto da una clausola rescissoria da 36 milioni di euro.

Sul piatto, il club del patron De Laurentiis ha messo un ingaggio da 3.5 milioni di euro netti più bonus. Una proposta importante, accolta favorevolmente dal calciatore classe '91 che si trasferirebbe alla corte di Ancelotti.

La partita non è ancora chiusa. Con la Roma, infatti, il discorso non è definito ma l'esistenza di una clausola tutt'altro che irraggiungibile potrebbe portare a una conclusione a tempi rapidi. Ecco perché il Napoli in questo momento è avanti, la società partenopea ha mosso passi ben più concreti rispetto a quelli delle altre squadre interessate.