Tmw - Younes, mercato russo ancora aperto: c'è il Krasnodar, il Napoli fissa il prezzo

Il mercato del Napoli sul fronte uscite potrebbe non essere concluso. L'esterno Amin Younes continua ad essere in lista di sbarco. Secondo quanto riferito dalla redazione di Tmw, sul calciatore negli ultimi giorni si è fatto vivo l'interesse del Krasnodar. In Russia, il mercato resterà aperto fino al prossimo 21 febbraio. Per il club partenopeo il giocatore tedesco non è incedibile, ma servono dieci milioni di euro.